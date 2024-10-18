Kastamonu'da Eylül'de 590 Konut Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Eylül'de 590 Konut Satıldı

Kastamonu\'da Eylül\'de 590 Konut Satıldı

Kastamonu'da Eylül ayında konut satışları 590'a çıkarak önceki yıla göre 144 adet arttı.

18.10.2024 12:07
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Eylül ayında 590 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Eylül ayında Kastamonu genelinde konut satışları 590 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 144 adet arttı. Eylül ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 51 adet oldu. İpotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 6 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 8,6 oldu. İpotekli satılan konutların 8 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 43 tanesi de ikinci el satıştan oluştu. Diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 138 adet artarak 539 adet oldu. Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 91,4 oldu. Eylül ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 15 adet artarak 164 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 27,8 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 129 adet artarak 426 adet oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,2 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Eylül'de 590 Konut Satıldı - Son Dakika

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