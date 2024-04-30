Kastamonu'da Mart ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Mart ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar oldu

Kastamonu\'da Mart ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar oldu

Kastamonu'da Mart ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 206 artış gösterdi. İthalat ise yüzde 78,9 azaldı. İhracatın en fazla yapıldığı ürün grubu ise diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği oldu.

30.04.2024 17:29
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Kastamonu'da Mart ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar oldu. Mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 206 arttığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da Mart ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar oldu. Mart ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 206 arttı. Kastamonu'nun ithalatının ise 3 milyon 385 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,9 azaldığı görüldü. Mart ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 923,3 oldu. Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 14 milyon 921 bin dolar ile diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği ürün grubu yer aldı. Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 57 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. İthalat ise 58 farklı ürün grubunda gerçekleşti.

İthalatın ilk üç sırasında 797 bin dolar ile "dokuma" ürün grubu, 471 bin dolar ile "örgü ve tığ işi kumaşların imalatı" ürün grubu ve 375 bin dolar ile "ahşap plaka ve levha imalatı" ürün grubu yer aldı. Mart ayında Kastamonu'dan 48 farklı ülkeye ihracat yapılırken, 35 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Mart ayında yapılan ihracat 31 milyon 250 bin dolar oldu - Son Dakika

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