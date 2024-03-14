Kastamonu'da Orman Üretimi ve Hayvancılık Teşvikleriyle Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Orman Üretimi ve Hayvancılık Teşvikleriyle Artıyor

Kastamonu\'da Orman Üretimi ve Hayvancılık Teşvikleriyle Artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu'da orman köylüsüne 3 milyar lira istihkak ödemesi yaparken, 45 milyon lira kredi desteği sağladı. Orman köylüleri, aldıkları desteklerle üretimlerini ve gelirlerini arttırıyor. Ayrıca, hayvancılık yapmak için imkanı olmayan aileler de faizsiz Orköy kredileriyle hayvancılığa başladı.

14.03.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
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Kastamonu'da orman üretimi ve hayvancılık yapan vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği teşvikler sayesinde üretimini ve gelirini arttırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında orman köylüsüne 3 milyar lira istihkak ödemesi yaparken, 9 milyon lirası hibe olmak üzere 45 milyon lira da kredi desteğinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kastamonu'da özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlara desteklerini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 yılında 345 orman köylüsüne motorlu testere, tomruk çekme vinci, traktör, süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu için 8 milyon lirası hibe olmak üzere 40 milyon lirası faizsiz kredi, 2 orman köyü kooperatifine de 1 milyon lirası hibe olmak üzere 5 milyon lira faizsiz kredi desteği sağladı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, sık sık ev yangınlarının yaşandığı kentte eskiyen elektrik tesisatlarının da yenilenmesi için vatandaşlara kredi desteğinde bulundu. Alınan destekler sayesinde orman köylüsü, kesim yaptıkları alanda hem üretimlerini hem de gelirlerini arttırdı. Ayrıca hayvancılık yapmak için imkanı olmayan aileler de faizsiz Orköy kredileri sayesinde aldıkları hayvanlarla hayvancılık yapmaya başladı. Bazı aileler de hayvancılık dışında teşvikle aldıkları büyükbaş hayvanların sütünü sağarak gelir elde etmeye başladı.

"Orman köylüsünü 45 milyon lira kredi ile destekledik"

Kastamonu'da orman köylüsüne 45 milyon lira kredi desteğinde bulunduklarını söyleyen Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "Orman köylülerinin kalkındırılması noktasında 45 milyon lira orman köylüsünü kredi ile destekledik. Bu kredilerimiz faizsizdir, yüzde 20'si de hibe niteliğindedir. Son 5 yıldır orman köylümüzün üretim yapma kabiliyet ve kapasitesini arttırma doğrultusunda traktör, tambur, kesim motoru, iş güvenliği kıyafetleri gibi birçok desteklerde bulunduk. Orman köylümüzün sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirme maksadıyla süt koyunculuğu ve süt inekçiliği gibi kredi desteğinde de bulunduk. Köylümüzün çok uzun yıllardır yenilemediği elektrik tesisatları sebebiyle birçok yangının çıktığını gördüğümüz için Kastamonu Valiliğimizle iş birliği dahilinde köy evlerinin elektrik tesisatlarının yenilenmesi projesi adı altında destekler verdik. Köylümüzün bu sayede elektrik tesisatlarını yeniledik" dedi.

"Ormancılık sektöründe 50 bin civarında insan orman ile ilgili işlerde çalışıyor"

Kastamonu'da 50 bin civarında insanın orman ve ormanla ilgili işlerde çalıştığını söyleyen Sönmezoğlu, "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde halkımıza 3 milyar lira civarında istihkak ödemesi yaptık. Ormanda 220 kilometre yol inşa ettik. Birçok kampüsümüzde eksik olan binalarımızı ve tesislerimizi yeniledik. Kastamonu'da köylümüzün takriben 30 bin kadarı orman ile ilgili çalışmalarda görev alıyor. Orman ile ilgili sanayi sektöründe de 20 bin civarında insanın çeşitli şekillerde istihdam edildiğini tespit ettik. Gerek ormanda yapılan direkt çalışmalar, gerekse ormancılık ile ilgili sanayi ve direkt hizmet sektöründe çalışanları dikkate aldığımızda Kastamonu'da 50 bin civarında insan direkt orman ile ilgili işlerde çalışıyor" diye konuştu.

Bu yılki kredi desteğini 80 milyon lira olarak belirlediklerini belirten Sönmezoğlu, "2023 yılında Kastamonulu olan Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın destekleriyle 45 milyon Orköy kredisi verdik. 2024 yılında da 80 milyon olarak yıllık programımız ve ödeneğimiz belirlendi. Bu programı ve ödeneği en hızlı şekilde bitirerek daha ilave kaynak tedarik etme konusunda çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Tamburu daha önceden alsaymışız çok daha iyi olacakmış"

Karakaya Köyü Kooperatif Başkanı Muharrem Külte, "Sırtımızda motorlar ile ormanda üretim yapmaktaydık. Yıllar sonra bizler huzura kavuştuk. Orman işçileri olarak aletlerimiz değişti, Orköy kredisiyle tambur aldık. İşlerimiz kolaylaştı, üretimimiz de fazlalaştı. Zor olan alanlarda tambur ile çalışıyoruz. Daha önce alsaydık çok daha iyi olacakmış. Şimdi bizler hayatımızdan memnunuz. Her yıl 2 bin metre üretim, şimdi teknolojiyi de kullanarak 10 bin metreye kadar üretim yapabiliyoruz. Bizlere destek verilmesini istiyoruz. Orman köylüsüne traktör, tambur, kesim motoru gibi destekleri bekliyoruz" dedi.

"80 bin lira kredi kullandık ve tambur aldık"

Araç ilçesine bağlı Çubukludere köyünde ormanda kesim yapan Emre Kapucu da, "2023 yılında Orköy destekleri ile tamburlarımızı devletimiz sayesinde aldık. Bu makineler olmadan zor çalışıyorduk, şimdi iş gücümüz kolaylaştı. Daha önceleri yılda 500 metreküp civarında tomruk envari yapabilirken, şimdi ise 5-6 bin metreküp yapabiliyoruz bu ekipmanların ve makinelerin sayesinde. Biz, geçen yıl 80 bin lira kredi kullandık ve tambur aldık. Bu yüzden Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza bizlere verdiği bu desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Ev hanımıydım, aldığım teşvikle koyunculuk yapmaya başladım"

Araç'ın Akgeçit köyünde hayvancılık yapan Mukaddes Tokat ise, "Bizler teşvikten yararlandık, 30 koyun ve 1 koç aldık. Şu anda koyunlarımız doğuruyor. Bazıları ikiz oldu. Bu işi severek yapıyorum, hepsinin isimleri bile var. Ben daha önce ev hanımıydım, bir işle uğraşmıyordum. Birkaç tane koyun almıştık. Geçen yıl da bizlere teşvik çıkınca bundan yararlanmak istedik ve teşvikle koyunlar aldık. Eşim de yem fabrikasında çalışıyordu, emekli olunca biz de koyunculuk yapalım istedik. Daha önce hayvancılıkla ilgili bilgimiz yoktu. 150 bin lira civarında bir hibe ile koyunları aldık. Bu yıl da aldığımız koyunları ve kuzuları satacağız. Şu anda kazancı iyi gibi duruyor. Geri ödeyeceğimiz kredinin de taksitli ve faizsiz olması bizim işimize geldi. Bu koyunları sattığımız zaman fazlasıyla parasını çıkartacağız" şeklinde konuştu.

"İki ailemize ayrı ayrı 30 koyun ve 1 koç verdik"

Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü Uçarsu Orman İşletme Şefi Orman Yüksek Mühendisi Gizem Özdikmenli Kokara da, "2023 yılında Akgeçit köyümüzde iki ailemizden başvuru olmuştu. Bu ailelere destek kredisini sağladık. Bu yıl da 4 ailemizin başvurusu var. İnşallah onların da taleplerini karşılayacağız. İki ailemize ayrı ayrı 30 koyun ve 1 koç olmak üzere 62 küçükbaş hayvan verdik. Bu yıl da aynı şekilde başvuruda bulunan ailelere destek vereceğiz. Bizler, bu yıl daha fazla teşvikler bekliyoruz. Daha fazla ödeneklerimiz var. Bu hibelerden yararlanmak isteyen herkesi işletme müdürlüklerimize davet ediyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Orman Üretimi ve Hayvancılık Teşvikleriyle Artıyor - Son Dakika

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