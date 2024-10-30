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Kastamonu'da Palamut Bolluğu:

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Cide'de palamut 70 TL'den satıldı, vatandaşlar balığa doydu. Büyükşehir fiyatları 120 TL.

30.10.2024 10:19
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1 kilonun üzerindeki palamutlar 70 TL'den satıldı: Vatandaş balığa doydu

Büyükşehirlerde 120 TL'den satılan palamudun fiyatını duyan limana koştu

KASTAMONU - Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu Kastamonu'da vatandaşların yüzünü güldürdü. Cide ilçesinde limanda tanesi 70 TL'den satılan palamutlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, ağlarını palamutla doldurdu. Bir kaç saat içerisinde kasalar dolusu palamut yakalayan balıkçılar, lima döndü. Balıkçıların yaşadığı palamut bolluğunu haber alan vatandaşlar ise limanın yolunu tuttu. Limanda ağlardan çıkartılan palamutlar 70 TL'den vatandaşlara satıldı. Vatandaşlar, 1 kilogram ağırlığın üzerinde palamudun tanesini 70 liraya almanın sevincini yaşadı.

Balıkçılar, büyükşehirlerde tanesi 120 TL'den satılan palamudu 70 liradan sattıklarını ve vatandaşlar bu sebeple yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıl fiyatlar sebebiyle balık yiyemediklerini söyleyen vatandaşlar, bu yıl yaşanan palamut bolluğunun yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Ucuz olması sebebiyle sürekli balık aldıklarını ifade eden vatandaşlar, balıkçılara teşekkür etti.

Kastamonu\'da Palamut Bolluğu:
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Palamut Bolluğu: - Son Dakika

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