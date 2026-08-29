Kastamonu'da Temmuz İhracatı 63 Milyon Dolar - Son Dakika
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Kastamonu'da Temmuz İhracatı 63 Milyon Dolar

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Kastamonu'da Temmuz'da ihracat 63 milyon dolar, en fazla Belçika ve Hindistan'a yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da Temmuz ayında ihracat 63 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, Temmuz ayında Kastamonu'da yapılan ihracat 63 milyon dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde, ilk sırada 21 milyon 465 bin dolar ile "materyallerin geri kazanımı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 19 milyon 950 bin dolar ile "kimyasal gübre ve azotlu birleşiklerin imalatı" ve 12 milyon 116 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu takip etti. Temmuz ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 54 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Temmuz ayında Kastamonu'dan 52 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada 21 milyon 465 bin dolar ile Belçika yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 19 milyon 950 bin dolar ile Hindistan oldu, üçüncü sırada 6 milyon 756 bin dolar ile Şili yer aldı.

Kastamonu'da Temmuz ayında, 23 milyon 526 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 54 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 12 milyon 40 bin dolar ile "kimyasal gübre ve azotlu birleşiklerin imalatı" ürün grubu, 6 milyon 759 bin dolar ile "kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği" ve 1 milyon 219 bin dolar ile "dokuma" ürün grubu yer aldı. Temmuz ayında 40 farklı ülkeden Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 12 milyon 83 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer aldı. İkinci sırada 3 milyon 749 bin dolar ile Mısır, üçüncü sırada 3 milyon 186 bin dolar ile Suriye takip etti.

Kaynak: İHA

Hindistan, Kastamonu, Belçika, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Temmuz İhracatı 63 Milyon Dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Temmuz İhracatı 63 Milyon Dolar - Son Dakika
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