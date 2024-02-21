Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 152 Bin 480 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 152 Bin 480 Oldu

Kastamonu\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 152 Bin 480 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 152 bin 480 oldu. Otomobiller yüzde 45,8, traktörler yüzde 23,5, kamyonetler yüzde 13,5, motosikletler yüzde 10,8, kamyonlar yüzde 3,8, minibüsler yüzde 1,6, otobüsler yüzde 0,6 ve özel maksatlı taşıtlar yüzde 0,4 oranında yer aldı. Ayrıca, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 640 olarak belirlendi.

21.02.2024 13:08  Güncelleme: 13:09
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 152 bin 480 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 152 bin 480 oldu. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 45,8'ini otomobil, yüzde 23,5'ini traktör, yüzde 13,5'ini kamyonet, yüzde 10,8'ini motosiklet, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan, Kastamonu'da Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen ayki gibi 640 adet oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 152 Bin 480 Oldu - Son Dakika
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