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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

15.11.2021 16:12
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,0484160,21QNB Finans Portföy Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,0484160,21
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu196,8463000,18
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,5352490,17
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu9,0100860,16
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0361910,16
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF16,8209111,91
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,2108371,30
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF21,5788661,22
QNB Finans Portföy Gümüş BYF52,2308821,17
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF20,2198901,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0604021,11
Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,1389110,73
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu2,4328440,60
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu6,0792560,57
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,6073070,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)2,0680491,54
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0661591,32
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)20,5539471,23
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)112,6020141,23
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1141701,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,4002561,40
Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon1,0164571,16
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,3783391,12
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,5293811,03
HSBC Portföy Değ. Fon177,9770770,90
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5573661,64
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,4978961,56
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,3611291,50
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,1966091,43
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0784951,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0486812,29
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,2009321,64
TEB Portföy Altın Fonu0,1374551,55
Deniz Port. Altın Fonu0,0704661,55
Ak Portföy Altın Fonu0,1299701,55
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,0040170,18
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1498880,14
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3787050,14
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0428620,14
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu1,2426530,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Tragger, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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