Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu 1,048416 0,21 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 196,846300 0,18 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,535249 0,17 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 9,010086 0,16 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,036191 0,16 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 16,820911 1,91 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,210837 1,30 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 21,578866 1,22 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 52,230882 1,17 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 20,219890 1,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,060402 1,11 Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,138911 0,73 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 2,432844 0,60 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 6,079256 0,57 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,607307 0,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 2,068049 1,54 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066159 1,32 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 20,553947 1,23 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 112,602014 1,23 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,114170 1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,400256 1,40 Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon 1,016457 1,16 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,378339 1,12 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,529381 1,03 HSBC Portföy Değ. Fon 177,977077 0,90 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,557366 1,64 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,497896 1,56 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,361129 1,50 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,196609 1,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,078495 1,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,048681 2,29 QNB Finans Portföy Altın Fonu 1,200932 1,64 TEB Portföy Altın Fonu 0,137455 1,55 Deniz Port. Altın Fonu 0,070466 1,55 Ak Portföy Altın Fonu 0,129970 1,55 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,004017 0,18 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,149888 0,14 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,378705 0,14 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,042862 0,14 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,242653 0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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