Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031994
|-0,77
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,083447
|-0,01
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230638
|-0,01
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|24,450700
|-0,73
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,987581
|-0,69
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,203856
|-0,63
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|58,051027
|-0,52
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|23,203159
|-0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024382
|-2,25
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,053756
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,589638
|-1,06
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|8,418174
|-0,68
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|2,133823
|-0,67
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,165025
|-0,66
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,996748
|-0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,191125
|-0,48
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|10,599278
|-0,42
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,017198
|-0,41
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,404612
|-0,35
|Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
|1,300918
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,458813
|-0,61
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,745103
|-0,51
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,810044
|-0,43
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,742984
|-0,29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi