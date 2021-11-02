BES'te kategorilerine göre kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 7 fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,073136
|-1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016950
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,053818
|-0,19
|Türkiye Hay. ve Em. Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,024160
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,039573
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,011686
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010881
|-0,11
Kaynak: AA
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