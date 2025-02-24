Kaymakam Şahin'den Üreticilere Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Kaymakam Şahin'den Üreticilere Ziyaret

Kaymakam Şahin\'den Üreticilere Ziyaret

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, zirai don nedeniyle sera üreticilerini ziyaret ederek tedbirleri inceledi.

24.02.2025 16:13
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Serik Kaymakamı Dr. Cemal S¸ahin, Eskiyo"ru"k, C¸andır ve Burmahancı mahallelerindeki seralarda zirai don no"beti tutan u"reticileri ziyaret etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde u"reticiler, zirai dona kars¸ı seralarda tedbir alıyor. Hava sıcaklıgˆının gece saatlerinde sıfırın altına du"s¸mesi ve Meteorolojinin don uyarısı nedeniyle ilçedeki üreticiler, gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yagˆmurlama ve dumanlama yaparak u"ru"nlerini korumaya c¸alıs¸ıyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal S¸ahin Kayaburnu, Eskiyo"ru"k, C¸andır ve Burmahancı mahallelerinde zirai dona kars¸ı ısıtma yapmak suretiyle no"bet tutan u"reticilerle bir araya geldi. I·lc¸e Tarım ve Orman Mu"du"ru" Mustafa C¸o"mezogˆlu'nun yanı sıra mahalle muhtarlarının da es¸lik ettiği ziyarette Kaymakam S¸ahin, seralarda incelemelerde bulundu, alınan tedbirler, ısıtma sistemleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam S¸ahin, "Meteoroloji Bo"lge Mu"du"rlu"gˆu"nu"n 21-25 S¸ubat tarihleri arasında ilc¸emizin de dahil oldugˆu sahil kesimler ic¸in zirai don hadisesi uyarısı yaptı. Sera u"reticilerimiz 3-4 gu"ndu"r u"ru"nlerini don olaylarına kars¸ı gecenin ilk saatlerinden itibaren sabahın ilk ıs¸ıklarına kadar no"bet tutarak tedbir aldıklarını go"ru"yoruz. Zirai don, u"reticilerimiz ic¸in bu"yu"k bir tehdit olus¸turuyor. Bugu"ne kadar don sebebiyle herhangi bir zararımız yok. Degˆerli c¸iftc¸ilerimizin yas¸adıkları zorlukları, mes¸akkati, alın terini, emeklerini go"ru"yoruz. Devlet olarak her zaman u"reticimizin yanındayız. Zaten sizlerin zorluklarınıza ortak olmak bir beraber oldugˆumuzu vurgulamak ic¸in buradayız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kaymakam Şahin'den Üreticilere Ziyaret - Son Dakika

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