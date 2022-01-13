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"Kaynarca lahanası" rekoltesiyle çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika

"Kaynarca lahanası" rekoltesiyle çiftçiyi sevindirdi

13.01.2022 11:06
"Kaynarca lahanası" rekoltesiyle çiftçiyi sevindirdi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hububatın ardından ikinci ürün olarak ekilen lahana, bu sezon verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hububatın ardından ikinci ürün olarak ekilen lahana, bu sezon verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü.

İlçede yaklaşık 1000 dönüm alanda yetiştirilen lahanaları ailelerinin desteğiyle tarlalardan sökmeye başlayan çiftçiler, traktöre yükledikleri ürünleri "lahana borsası" adı verilen meydanda satışa sunuyor.

Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, AA muhabirine, ilçede lahana hasadına başlandığını söyledi.

Kalitesi ve kendine has aromasından dolayı Kaynarca lahanasının hallerde tercih edildiğini anlatan Çakar, "Bu yıl iyi verim var, pazarımız da iyi, güzel gidiyor. Dönümden yaklaşık 3-4 ton ürün alıyoruz. Ürünlerimizi genellikle yakın olmasından dolayı İstanbul pazarına gönderiyoruz." dedi.

Kaynarca lahanasının damarlarının ince ve daha küçük olması nedeniyle özellikle sarmasının çok lezzetli olduğunu vurgulayan Çakar, bunun yanında turşusu, salatası ve yemekleriyle sofraları renklendirdiğini aktardı.

İlçedeki çiftçilerin belirli kesiminin lahana ekimi yaptığını belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Bölgemizde genellikle ikinci ürün olarak ekilir. Hububat hasadından sonra lahana ekimi yapılır. Şubat ayına kadar da lahana hasadı devam eder. Şu anda tane bazında fiyatlar 6-7 lira civarında. Ülkemizde pandemiden dolayı girdi fiyatlarının aşırı artmasıyla çiftçimiz lahana üretimini geçen yıla oranla biraz daha düşürdü. Kaynarca'da yaklaşık 1000 dönüm alanda lahana ekimi yapılmaktadır. Bu da yaklaşık 3 bin, 3 bin 500 ton arasında lahana üretimi demektir."

Çakar, girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle geçen yıla göre ekim alanlarında bir miktar daralma olduğunu dile getirdi.

"Sarma, kapuska ve turşu yapımında oldukça lezzetli"

Çiftçi Muhammedin Kaymakçılar da dededen, babadan bu yana lahana ekimi yaptıklarını söyledi.

Lahana üretiminin girdi fiyatları yüksekliği nedeniyle düşmeye başladığını anlatan Kaymakçılar, "Lahanamız, sarmada, kapuskada ve turşu yapımında oldukça lezzetlidir, yerli lahanadır. İkinci ürün olarak ekiyoruz. Para etti mi çiftçinin yüzü gülüyor, etmedi mi de biraz düşündürüyor. Bu şekilde devam ediyoruz." dedi.

Bu yıl yaklaşık 30 dönüme 25 bin lahana ektiğini aktaran Kaymakçılar, "Geçen yıl 35 bindi. Girdi fiyatları çok yükseldiği için biz de düşürmeye başlıyoruz. Geçen yıl ektiğimiz için bu yıl fiyatlardan memnunuz ama şu anki mazot ve gübre fiyatlarına göre olursa pek de memnun değiliz ama bereket diyoruz, şükrediyoruz, bu şekilde devam ediyoruz. İstanbul, Ankara, Bolu gibi farklı illerden alıcılar geliyor, ürünümüzü onlara veriyoruz, siparişe göre kesimini yapıyoruz. Ailecek bu işi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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Ziraat Odası, İstanbul, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kaynarca lahanası' rekoltesiyle çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Kaynarca lahanası" rekoltesiyle çiftçiyi sevindirdi - Son Dakika
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