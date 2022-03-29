Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği

29.03.2022 19:09
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" ile üreticiye 1000 ton yem bitkisi ve 193 ton aspir tohumu olmak üzere 15 milyon liralık destekte bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" ile üreticiye 1000 ton yem bitkisi ve 193 ton aspir tohumu olmak üzere 15 milyon liralık destekte bulunuldu.

Kadir Has Kongre Merkezi otopark alanında düzenlenen "Aspir ve Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım Töreni"nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sanayi, tarım ve hayvancılık için çalıştıklarını, ürettiklerini söyledi.

Bu kapsamda besin değeri açısından ayçiçeği yağı ile yarışır nitelikte olması nedeniyle aspir üretimine destek olduklarına dikkati çeken Büyükkılıç, "500 tonu şimdi, 500 tonu sonbaharda olmak üzere üreticiye 12 milyon lira maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz. Yine 3 milyon lira maliyetli 193 ton aspir tohumu olmak üzere toplamda 15 milyon lira tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. 2 bin üreticiye verilecek 193 ton aspir tohumu ile üretim alanını 40 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Tarım ve Orman Bakanlığının katkıları ile ülke genelinde birçok projeye imza attıklarını söyledi.

"Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi"nin adını Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin ardından, " Türkiye, Kayseri'nin Yağında Kavruluyor" şeklinde revize ettiklerini kaydeden Şahin, "Bu projenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Biz bize yeteriz', 'Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız' sözlerinin yerine getirilmesinde önemli adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de projenin önemi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından tören alanındaki 2 tırda bulunan aspir ve yem bitkileri tohumları çiftçilere dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Bekir Yıldız: 'Bu şehir Memduh Bey'e borçlu' Bekir Yıldız: 'Bu şehir Memduh Bey'e borçlu'

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Tarım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:21:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement