Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere 15 milyon liralık tohum desteği - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi" ile üreticiye 1000 ton yem bitkisi ve 193 ton aspir tohumu olmak üzere 15 milyon liralık destekte bulunuldu.

Kadir Has Kongre Merkezi otopark alanında düzenlenen "Aspir ve Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım Töreni"nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; sanayi, tarım ve hayvancılık için çalıştıklarını, ürettiklerini söyledi.

Bu kapsamda besin değeri açısından ayçiçeği yağı ile yarışır nitelikte olması nedeniyle aspir üretimine destek olduklarına dikkati çeken Büyükkılıç, "500 tonu şimdi, 500 tonu sonbaharda olmak üzere üreticiye 12 milyon lira maliyetli 1000 ton yem bitkisi tohumu dağıtıyoruz. Yine 3 milyon lira maliyetli 193 ton aspir tohumu olmak üzere toplamda 15 milyon lira tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. 2 bin üreticiye verilecek 193 ton aspir tohumu ile üretim alanını 40 bin dekara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Tarım ve Orman Bakanlığının katkıları ile ülke genelinde birçok projeye imza attıklarını söyledi.

"Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor Projesi"nin adını Büyükşehir Belediyesinin desteklerinin ardından, " Türkiye, Kayseri'nin Yağında Kavruluyor" şeklinde revize ettiklerini kaydeden Şahin, "Bu projenin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Biz bize yeteriz', 'Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız' sözlerinin yerine getirilmesinde önemli adımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de projenin önemi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından tören alanındaki 2 tırda bulunan aspir ve yem bitkileri tohumları çiftçilere dağıtıldı.