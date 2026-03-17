Kayseri'de Fiyat Denetimi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı marketlerde denetim yaptı.

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan ve beraberindeki ekipler, il genelindeki denetimlerini merkez Melikgazi ilçesindeki marketlerde sürdürdü.

Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketleri kontrol etti. Market arabasıyla alışveriş yapan ekipler, etiket ve kasadaki fiyatları karşılaştırdı.

Dinçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda il genelinde fiyat etiketi, menü ve haksız fiyat artışı, kasa ve reyon fiyat farkına yönelik kontrollerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ramazan ayı boyunca 227 firmada 7 bin 349 ürünün denetimini gerçekleştirdiklerini belirten Dinçaslan, "30 firmada 46 aykırılık tespit ettik ve toplam 826 bin 498 lira idari ceza uyguladık. Ayrıca ramazan ayı öncesi ve devamında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe belediyeleriyle koordineli şekilde tüketicilerin korunması için denetimlerimiz ve rehberlik faaliyetlerimiz devam etmektedir. En iyi denetim elemanı bilinçli tüketicidir." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:11:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.