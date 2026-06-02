Kayseri\'de Organik Çilek Üretimi

Kayseri'de yaşayan Fatih ile Ayşegül Korkmaz çifti, kiraladıkları 20 bin metrekare tarım arazisinde yıllık 70 ton organik çilek üretiyor.

Tayininin çıktığı Tomarza ilçesinde çilek üretimini öğrenen memur emeklisi Fatih Korkmaz ile eşi sağlık memuru Ayşegül Korkmaz, 2013'te küçük bir araziye deneme amaçlı ekim yaptı.

Daha sonra kiraladıkları birçok arazide üretimi yıldan yıla artıran çift, 2026'da kentin farklı noktalarında 20 bin metrekarelik ekim alanına ulaştı.

Otomasyonlu sulama sistemi bulunan tarlalarında çilek fidesi de üreten çift, her yıl ortalama 70 ton organik çilek hasadı ile hem kazancını artırıyor hem de sezon boyunca birçok kişiye istihdam sağlıyor.

Çocuklarıyla bahçeye gelen aileler de ürünlerin tadına bakıyor, diledikleri kadar da çilek satın alabiliyor.

"Eşimin desteği çok"

Fatih Korkmaz, AA muhabirine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışırken Tomarza ilçesine tayin olduğunu ve burada çilek üretimini öğrendiğini anlattı.

Becen, Eğribucak, Hisarcık ve Endürlük mahallelerinde üretim yaptıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Şu anda da 20 bin metrekare kadar yerimiz var. Senelik aşağı yukarı 60-70 ton kadar çilekten ürün alıyoruz. Ben zaten tarıma bağlı, tarımı seven biriyim. Müşteri problemimiz de yok. Gelip kendileri topluyor. Çoluk çocuk içine girip bu mutluluğu yaşıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Albion, Monterey, Camarosa, San Andreas çeşidi çilekleri üretiyoruz. Çeşitlerimizin geneli tatlı ve karasal iklime uygun. İyi tarıma kayıtlıyız. Biz zaten organikçiyiz. Hiçbir şekilde pestisit ve buna benzer ilaç katkısı da yok. Eşimin de desteği çok, sağ olsun. Eşimin desteğini hissetmek çok güzel bir duygu. O olmasa yapamam açıkçası."

Toprak çeşitlerini araştırdığını ve üretimi buna göre yaptığını ifade eden Korkmaz, araştırmalar sonucunda kiraya veren yerlerle anlaşıp üretime geçtiğini dile getirdi.

Hobi olarak başladıkları işte profesyonelleştiler

Ayşegül Korkmaz da eşi ile uzun süredir organik çilek ürettiğini, hobi olarak başladıkları bir işte profesyonelleştiklerini söyledi.

Evlerinin önünde başlayan bir hikayeyle büyüdüklerini vurgulayan Korkmaz, "Gelen talepler çok güzeldi. Çocukların dalından kopardığı, ailelerin gelip huzur bulduğu, şehir ortamından uzak, onların her gülümsemesini görmek bizim için bir adım oldu." dedi.

Korkmaz, birçok zorluğa rağmen çilek üretimini yaptıklarını anlatarak, "Kayseri'nin birçok yerinde bahçelerimiz var. Halka açık hizmet sunuyoruz. İnsanlar geliyor burada dalından koparıyor. Çocuklar doğayla buluşuyor. Çocukların gözündeki mutluluk, ailelerin doğayla buluşması gerçekten bizim için kıymetli." ifadelerini kullandı.