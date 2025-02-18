Kayseri'de Ramazan İçin İndirim Müjdesi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Ramazan İçin İndirim Müjdesi

Kayseri\'de Ramazan İçin İndirim Müjdesi

KTO, Ramazan boyunca marketlerde indirimler yapılacağını duyurdu, 'Zam yok, bereket çok' sloganı belirlendi.

18.02.2025 10:46
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Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) hayvancılık, et ve et ürünleri, gıda, tarım, sebze-meyve ticareti, yerel market zincirleri ve perakende sektörü temsilcilerinin katılımıyla geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenlendi.

Ramazan ayı boyunca yerel ve zincir marketlerde yüzlerce üründe kampanya ve indirimler yapılacağının müjdesini veren KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Vatandaşlarımızın rahmet ve bereket ayı olan ramazan-ı şerifte gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak, fırsatçılara göz açtırmamak ve şehrimizdeki dayanışma ruhunu güçlendirmek amacındayız. Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sloganımızda 'Ramazan boyunca zam yok, bereket çok' olacak" dedi. Kayseri'de iş dünyasının nabzını tutan Ticaret Odası, sektörel istişare toplantılarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan ayı öncesi hayvancılık, et ve et ürünleri, gıda, tarım, sebze-meyve ticareti, yerel market zincirleri ve perakende sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Kayseri PERDER) Başkanı Mehmet Buçukoğlu ile çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda önemli kararlar alındı.

Gülsoy: "Sloganımız ramazan boyunca zam yok, bereket çok"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ramazan Ayı'nın rahmet ve bereket ayı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerif'te temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak, fırsatçılara göz açtırmamak, şehrimizdeki dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacındayız. Bu doğrultuda, sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek gerekli adımları atıyoruz. Hem üreticilerimiz hem de perakende sektörü temsilcilerimiz bu süreçte vatandaşlarımıza destek olacak. Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Sloganımızda 'Ramazan boyunca zam yok, bereket çok' olacak."

Toplantıda, yerel ve zincir marketlerin Ramazan ayı boyunca karsız ürün satışı yapacağı ve temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulanacağını ifade eden Gülsoy, "Kayseri iş dünyasının bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum. Fiyat istikrarının sağlanması ve halkın alım gücünün korunması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kırmızı Et Üreticileri Birliğimiz, Kayseri PERDER üyelerimiz, yerel marketlerimiz, yerel üreticilerimiz fedakarlık yapacaklar. Halkımıza en uygun fiyattan ürünlerini satacaklar. Yüzlerce üründe indirim yapılacak. Bunu da yerel marketlerimize asılan afişlerle halkımıza duyuracağız. Tüketicilerimizi ve sektör temsilcilerimizi de bilinçli hareket etmeye davet ediyorum. Fırsatçılığa karşı da birlikte net bir duruş sergileyeceğiz. Şehrimizin adına leke gelmesini asla istemiyoruz. Devletimizin değil sektör temsilcilerimizin gücünden faydalanmak istiyoruz. Vatandaşımızın yanında olarak indirim yapacak sektör temsilcilerimize, çalışanlarına da şimdiden teşekkür ediyorum. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularıyla hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim oruçlarımızı ağız tadıyla, sağlıklı bir şekilde tutmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Gülsoy, Ekonomi, kayseri, Yaşam, Tarım, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Ramazan İçin İndirim Müjdesi - Son Dakika

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