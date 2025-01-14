Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Santrali Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Santrali Açılıyor

Solwie Energy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile rüzgar santrali açacak, enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak.

14.01.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solwie Energy'nin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber tamamladığı Rüzgar Enerjisi Santrali 17 Ocak'ta Kayseri İncesu'da açılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, belediyeler arasında ilk ve tek rüzgar yatırımı olan ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sağlayacak bu santral, 21.000 kilovat elektrik kurulu gücüyle yılda 60 milyon kilovatsaat enerji üretme kapasitesine sahip.

Söz konusu santralden üretilecek enerjinin yarısı Kayseri'nin tramvay enerji ihtiyacını karşılamakta kullanılacak. Bu kapsamda santral, ekonomik ve çevresel anlamda önemli bir fark yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solwie Energy Üst Yöneticisi (CEO) Samet Koç, Türkiye'ye böylesine önemli bir proje kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Diğer belediyelere de örnek olmasını umuyorum. Dilerim ülke olarak bu tarz projeleri sıklıkla hayata geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

17 Ocak'ta Kayseri İncesu'da gerçekleştirilecek açılış töreninde, Solwie Energy'nin geleceğe yönelik projeleri ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlar da detaylı bir şekilde ele alınacak.

Bölgenin kalkınmasına ve Türkiye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik atılan bu önemli adım, yenilenebilir enerji potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasını sağlayacak.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Ekonomi, Kayseri, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Santrali Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Rüzgar Enerjisi Santrali Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.