Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı

İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır, 1996 yılında kurulan OSB'nin son 10 yılda önemli büyüme potansiyeli gösterdiğini söyledi. Yoğun talep üzerine üçüncü kez genişleme kararı aldıklarını ifade eden Baktır, bu kapsamda toplam alanı 8 milyon metrekareden 12,5 milyon metrekareye çıkardıklarını belirtti.

"10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Baktır, İncesu OSB'de 188 parsel bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunların 60'ı üretimde, son bir yılda ise 35 fabrikamızın temeli atıldı, yatırım yapacak. Bu fabrikaların toplam yatırım maliyetleri 2 milyar lira civarında. Yakın zamanda 10 bin kişiye istihdam sağlayacaklar. Yatırımcılarımıza, elindeki parayı inşaata, makineye harcaması, üretime ve istihdama katkı sağlaması için arsa fiyatlarını minimum düzeyde tutup metrekaresi 40 liradan verdik. Türkiye'de altyapısını tamamlamış en ucuz OSB'lerden biriyiz. Bu politikamıza devam edeceğiz, yeter ki sanayicimiz yatırım yapsın ekonomiye katkı sağlasın. Bugün 40 liradan 100 bin metrekare arsa alan yatırımcı 4 milyon lira öder. Bunu Ankara, İzmir gibi yerlerden alırsa 40-50 milyon lira öder. Biz sanayicimizin cebindeki parayı arsaya gömmesini istemiyoruz, yatırım ve üretim yapsın istiyoruz." dedi.

TCDD İLE ANLAŞMA İMZALANABİLİR

TCDD ile anlaşma sürecinde olduklarını anlatan Baktır, anlaşma tamamlandığında sanayicilerin ürünlerini demir yolu ile Mersin Limanı'na götürme fırsatı yakalayacaklarını bildirdi. İncesu'nun yaklaşık 30 bin civarında nüfusu olduğunu belirten Baktır, son bir yılda elektrikli ev aletleri, sünger, araç üstü ekipmanları, makine, prefabrik, kağıt ve metal işleme gibi çok farklı sektörlerde temeli atılan fabrika sayısının gelecek yıllarda daha çok artacağına inandığını dile getirdi. Baktır, sattıkları arsanın bir yılda yatırıma başlamayan sanayicinin elinden alındığını, bu sayede yatırımın hızlandığını ve arsadan para kazanılmasının da önüne geçildiğini sözlerine ekledi.