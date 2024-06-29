Kayseri'de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kurulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de kurulacak Kocasinan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi'nin 1 milyon 237 bin metrekareden oluşacağını ve seralarda üretim yapılacağını belirtti. Bölge, hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de çevre illere ve yurt dışına ihracat yapabilecek. Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uygun üretim yapılacak ve yaklaşık 5 milyar liralık yatırım sağlanacak.

29.06.2024 14:55
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentte kurulacak Kocasinan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi'nin 1 milyon 237 bin metrekareden oluşacağını belirterek, "Seralarda üretim yapılacak, her hava koşulunda üretim devam edecek. Kayseri, hem kendi ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi üretecek hem de çevre illere ve özellikle de yurt dışına ithal edebilecek." dedi.

Bakan Özhaseki, Kayseri Ticaret Borsası'nda düzenlenen Kocasinan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye'nin tarıma elverişli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinde son yıllarda tarımsal faaliyetlerin değerinin 1 trilyon 624 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Özhaseki, tarım sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğunu vurguladı.

2022'de bir önceki yıla göre tarımsal ürünlerde 2,3 milyar dolar ihracat fazlası verildiğine dikkati çeken Özhaseki, "Ara ara 'Şunu da dışardan alıyoruz.' gibi başlıkları gördüğümüz zaman insanların morali bozulabilir ama daha fazlasını satıyoruz." dedi.

Bu anlamda Kayseri'nin de tarımda adından söz ettirdiğini, modern tarım tekniklerinin uygulandığını ifade eden Özhaseki, ağırlıklı olarak buğday, arpa, şeker pancarı, çerezlik ayçiçeği, çerezlik kabak çekirdeği, patates, baklagiller, yem bitkileri, elma ve üzüm yetiştirildiğini, 1,2 milyon ton şeker pancarı üretimi ve 1,8 milyon dekar alandaki buğday üretimiyle bu alanda önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Bakan Özhaseki, Kocasinan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi ile tarımda yeni bir anlayışın kapılarının açılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yeni bir organize sanayi kuruyoruz ama bu bildiğiniz OSB'lerden değil. Bacası yok, etrafa duman saçmıyor. Kocasinan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi, 1 milyon 237 bin metrekareden oluşuyor. Seralarda üretim yapılacak, her hava koşulunda üretim devam edecek. Kayseri, hem kendi ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi üretecek hem de çevre illere ve özellikle de yurt dışına ithal edebilecek. Rusya, Avrupa ve Körfez ülkeleri, Kayseri'nin gıda satış pazarı haline gelecek. Kayseri'de yıllık 10 bin ton sebze meyve üretimimiz var. Kurulacak OSB ile bu üretim miktarı 35 bin tona çıkacak. Kayseri ekonomisine yıllık 1 milyar lira katkı sağlanacak. Kayseri'ye en yakın Akdeniz Bölgesi'nden meyve ve sebze tedariki sağlanıyordu. Bu da ulaşım bedelleri eklenince fiyatları arttırıyordu. Projenin tüm safhaları işler hale gelince Kayserililer, meyve ve sebzeyi biraz daha ucuza yemiş olacak. OSB'nin faaliyete geçmesiyle Kayseri'ye yaklaşık 5 milyar liralık yatırım sağlanmış olacak."

Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uygun üretim yapılacak

Özhaseki, yeni OSB'de yüzde 75'i kadınlar olmak üzere 1500 kişinin istihdam edileceğini, OSB'nin enerji ihtiyacının jeotermal ve güneş enerji santralleriyle sağlanacağını, böylece Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uygun üretim yapılacağını vurguladı.

Küresel ısınmanın önüne geçmek için salınan karbon emisyonlarının azaltılması gerektiğini belirten Özhaseki, 2026'dan itibaren AB'ye satılacak ürünlerde sınırda karbon düzenlemesi kontrolünün getirileceğine dikkati çekti.

Kontrole göre vergiler alınacağını anlatan Özhaseki, "Öyle bir vergi çıkacak ki biz malımızı dışarıya satamayacağız. O yüzden herkes kendini, konumunu bir daha gözden geçirmek durumunda diye düşünüyorum. Şimdilik 6 sektör belirlendi. Daha çok demir çelik gibi alanlar. Bu konularda sınırda karbon düzenlemesi başlayacak ama daha sonraki yıllarda da ürettiğiniz bir gömleği bile kapıda soracaklar. O yüzden hepimizin hazırlıklı olması icap ediyor. Bizim bu projemizin de Yeşil Mutabakat sürecine uygun bir üretim çeşidi olduğunu rahat söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Toplantıya Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile borsa ve oda başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kurulacak - Son Dakika

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