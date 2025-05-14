Kayseri'de Tramvay ve Elektrikli Otobüslerin Enerjisi Rüzgar Enerji Santrali'nden Üretilecek

Kayseri'de tramvayların ve elektrikli otobüslerin enerjisi RES'ten üretilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"30 büyükşehir içerisinde ilk defa RES projesini hayata geçiren belediyeyiz"

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından yaptırılan 3 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali'nden üretilen elektrik, ulaşımda kullanılan tramvay ve elektrikli otobüslerin enerjisinde kullanılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, kentteki tramvaylarda ve elektrikli otobüslerde kullanılmak üzere İncesu ilçesine 3 türbinden oluşan RES projesini hayata geçirdi. 1 milyar TL'lik yatırım ile yaptırılan 3 RES'ten yıllık 60 milyon kilowatt saat enerji üretimi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şirket müdürleri ve meclis üyeleri ile birlikte RES'i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde 80 kilometreye denk gelen tramvay hattımız var. 80 tane de tramvay aracımız var. Burada ve elektrikli otobüslerde kullandığımız enerji giderini karşılamak amacıyla Kayseri'mizde bir ilke imza attık. 30 büyükşehir içerisinde ilk defa RES projesini hayata geçiren büyükşehir olarak 3 türbinden oluşan 21 megavatlık, 60 milyon kilowatt saat yılda enerji üretecek olan bir proje hayata geçmiş oldu. Genel müdürümüz "daha önce biz Ulaşım AŞ'den para alıyorduk, şimdi biz para ödüyoruz" dedi. Biz o konuma geldik. Yarısını harcıyoruz, yarısının da parasını kazanıyoruz. 4 senede de kendini amorti edecek bir proje. Çevreci bir proje. Dolayısıyla şehrimize büyük bir katkı sağlayıcı yaklaşıma sebep oluyor. Belediyemizin şirketinin de gelir kaynağı olacak bir proje. Bu proje Kayseri'mize yakıştı. GES projesi olarak çalışmalarımız devam edecek. 1 milyar TL'ye mal olan bir proje. KASKİ'nin de enerji giderleri de çok boyutta. Yılda 700 milyon TL giderimiz oluyor. Onu karşılamak için GES projeleri ile destekliyoruz. Kaynakları hazır. Yakında ihalesine çıkacağız. Katılmak isteyenlere de açık bir ihale. Kim daha indirim yaparsa ona veririz" diye konuştu.