Kayseri'de Yeni Güneş Enerjisi Santrali İşletmeye Alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Yeni Güneş Enerjisi Santrali İşletmeye Alındı

Kayseri\'de Yeni Güneş Enerjisi Santrali İşletmeye Alındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Karpuzsekisi Mahallesi'nde 18 milyon 944 bin lira maliyetle yılda 1 milyon 650 bin kilovat elektrik üretecek güneş enerjisi santralini (GES) işletmeye aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini, Karpuzsekisi Mahallesi'ndeki GES sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını belirtti.

15.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Karpuzsekisi Mahallesi'nde 18 milyon 944 bin lira maliyetle yılda 1 milyon 650 bin kilovat elektrik üretecek güneş enerjisi santralini (GES) işletmeye aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini, Karpuzsekisi Mahallesi'ndeki GES sayesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını belirtti.

Yüksek enerji tüketimli tesislerin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi'nde 10 bin metrekare alanda yeni GES'in imalatına bir süre önce başladıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Saha çalışmaları dahilinde trafo, panel kablo, kamera ve aydınlatma montajları tamamlanarak, 18 milyon 944 bin 301 TL'ye mal olan tesisimiz, elektrik üretimine başladı. Kurulu gücü 860 kilovat/saat, üretim kapasitesi 750 kilovat/saat olan tesis sayesinde yılda 4,5 milyon lira değerinde 1 milyon 650 bin kilovat elektrik üretimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

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