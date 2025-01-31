Kayseri İhracatı 3.75 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İhracatı 3.75 Milyar Dolar

Kayseri İhracatı 3.75 Milyar Dolar

2023'te Kayseri'nin ihracatı 3.75 milyar dolar olarak gerçekleşti, 2024 hedefi 4 milyar dolar.

31.01.2025 13:16
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Kayseri'nin geçen yıl 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ve 2024 yılı toplam ihracat verilerini değerlendirdi.

2023 yılına göre iyi bir noktada olduklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin aralık ayı ihracatı 336 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 8,35'lik bir artış göstermiştir. Kayseri'nin aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 9'luk artış sağlamıştır. Şehrimizin 2024 yılı ihracat rakamı bir önceki yıla oranla yüzde 3,5'lik artışla 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar olmuştur."

Sanayicilerin ihracatta geçen yılı iyi bir şekilde kapattığını vurgulayan Yalçın, 2025 yılı hedeflerinin 4 milyar doları aşan ve 5 milyar dolar seviyesine ulaşacak bir ihracatı gerçekleştirmek olduğunu aktardı.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise geçen yıl 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, mobilya sektörünün yıllık bazda da ilk sıradaki yerini koruduğunu ifade etti.

En çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak geldiğine dikkati çeken Büyüksimitci, bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kentin gerçekleştirdiği ihracatın sektörler bazda analizini yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, "Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği sektörlerden demir ve demir dışı metaller, elektrik ve elektronik, mobilya kağıt ve orman ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon ile meyve sebze mamullerinde artış yaşanırken, çelik, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayii, madencilik ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatı 3.75 Milyar Dolar - Son Dakika

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