Buğday hasadı yüz güldürdü - Son Dakika
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Buğday hasadı yüz güldürdü

29.07.2022 15:16
Buğday hasadı yüz güldürdü

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, hasat döneminin verimli geçtiğini söyleyerek, "Sulu alanlarda yazlık buğdayda dönümde 620 kilogram kadar verim aldık" dedi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, hasat döneminin verimli geçtiğini söyleyerek, "Sulu alanlarda yazlık buğdayda dönümde 620 kilogram kadar verim aldık" dedi.

Kayseri'nin 2021-2022 yağış sezonunda ortalamanın üzerinde bir yağış aldığını ve mevsimin çok güzel geçtiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, geçen hafta itibariyle katılmış oldukları bir hasatta dönüm başına 620 kilogram verim aldıklarını söyledi. Şahin, "Yer yer kışlık ekilişlerde sulu alanlarda 1 tonu bulan verimler var. Özellikle Barsama bölgesinde görüştüğümüz üreticilerde 1 tonu yakalayan verimlerimiz var. Kuru şartlarda her zaman zordur. Kıraçlarda arazi yapısı biraz daha zayıftır ama biz şu anda biçime girdiğimiz alanlarda en kötü şartlarda bile 250 kilogram civarında buğdayı alıyoruz. Çok şükür Kayseri'de boş bırakılan bir alanımız yok. Dolayısıyla bu yazlık buğdayın bize getirmiş olduğu artılardan bir tanesi de sonbahar döneminde ekilmiş olan buğdayların yanı sıra kalan boşlukları biz yazlık buğdaylarla kapatmış olduk. Kayseri tarımda iyilerden bir tanesi ama Türkiye'nin genel ortalamasına baktığımız zaman bu sene bir önceki yıla göre çok daha iyi bir durumdayız. İnşallah bundan sonrasında da bir afet olmayacağını düşünecek olursak, biz belki de son 3-4 yılın en iyi verimini almış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hasattan sonra anız yakmayın"

Hasat sonrası anız yakılmaması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Hasat yapıldıktan sonra aman aman anızı yakmasınlar. Anızı yaktıkları zaman aslında bir sonraki yılda bize besin maddesi olacak oradaki bütün canlı organizmayı da yok ediyorlar. Sahada ilçe müdürlüğünden ve il müdürlüğünden arkadaşlarımız hasat esnasında biçerdöver kontrollerine çıkıyorlar" diye konuştu.

"Dane kaybı maksimum yüzde 1"

Dane kayıplarında bu sene belirlenmiş oldukları rakamın maksimum yüzde 1 olduğunu söyleyen Şahin, "Çok şükür şu anda Kayseri'deki mevcut çalışan biçerdöverlerin büyük bir çoğunluğu yüksek modelli. O yüzden biraz daha iyi bir durumdayız. Geçen hafta içerisinde yine arkadaşlarımızın katılmış olduğu kontrollerde de bugüne kadar cezai bir işlemi gerektirecek bir durum söz konusu olmadı. İnşallah önümüzdeki 20-25 gün içerisinde hasadımızı bitirip, ürünlerimizi de depolarımıza çekeceğiz. Zaten bakanlığımız çok güzel fiyatlar açıkladı. Bununla beraber de mahsul TMO'ya verildiği zaman 1 TL artı prim var. 1 tonda bin TL yapıyor. Üreticimiz de bu fiyatlardan memnun, verimden de biz memnunuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da benzer verimi dua ederek, bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Şahin, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buğday hasadı yüz güldürdü - Son Dakika

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