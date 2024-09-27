Kayseri'nin İhracatı Ağustos'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin İhracatı Ağustos'ta Artış Gösterdi

Kayseri\'nin İhracatı Ağustos\'ta Artış Gösterdi

Kayseri'nin ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %7,46 artışla 322 milyon dolar oldu.

27.09.2024 12:08
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 7,46 oranında artarak, 322 milyon 107 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre 1,4 gibi az bir düşüş olsa da, 2024 yılının ilk 8 ayındaki toplam ihracatımız geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 3,87 oranında artarak, 2 milyar 465 milyon 790 bin dolara ulaştı" dedi.

TÜİK verilerine göre Kayseri'nin ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,46 oranında artarak, 322 milyon 107 bin dolar olarak gerçekleşti. Verileri değerlendirerek Ağustos ayında Kayseri'den 155 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, en fazla ihracat yapan sektörlerin il üç sırasında, mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Almanya, Irak ve ABD olarak sıraladı. Temmuz ayında yaklaşık yüzde 26 oranında bir artışla rekor kırdıklarının altını çizen Başkan Büyüksimitci, "Temmuz ve ağustos aylarında Türkiye ihracatına paralel olarak bu güne kadar en yüksek ihracat rakamlarını gerçekleştirdik. Son iki ayda ihracatta kaydettiğimiz başarılar, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. Bu manada ikinci çeyrek büyümeye net dış talebin 1.3 puanlık pozitif katkı vermesi de oldukça kıymetli. İhracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesi, bu katkıyı daha da yukarılara çekecektir. Bu dönemde, özellikle KOBİler için kredi şartlarının iyileştirilmesi, finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli kredi ile vergisel teşviklerin devreye girmesi, üretimin ve büyümenin devamı açısından büyük önem arz ediyor. Her şeye rağmen sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Böylesi zor bir dönemde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunan üyelerimiz başta olmak üzere tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin İhracatı Ağustos'ta Artış Gösterdi - Son Dakika

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