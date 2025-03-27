Kayseri'nin Şubat İhracatı D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin Şubat İhracatı D düştü

Kayseri\'nin Şubat İhracatı D düştü

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Şubat ihracatının %4,7 düştüğünü, mobilya sektörünün öne çıktığını belirtti.

27.03.2025 12:25
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Şubat ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin Şubat ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında düşerek, 295 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Geçen yılın şubat ayına göre de bir miktar düşüş yaşandığını açıklayan Büyüksimitci; "2025 Şubat ayı ihracatımızda geçen yılın şubat ayına göre yine yüzde 5,81 oranında bir düşüş söz konusu. Geçen yıla göre ilk 2 aylık değişime baktığımızda ise 0,76 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Yine son 12 aylık ihracatımızda da bir miktar artış var. Burada da ihracatımız yüzde 2,04 oranında artarak 3 milyar 755 milyon 314 bin dolar olarak gerçekleşti" dedi. Başkan Büyüksimitci, Ocak ayında Kayseri'den 148 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Mobilya sektörünün yine ihracata en büyük katkıyı sağladığını belirterek, bunu kablo ve elektrikli ev aletlerinin takip ettiğini ifade etti. En fazla ihracat yapılan ülkeleri sırasıyla Almanya, Irak ve ABD olarak sıraladı. Başkan Büyüksimitci; "Geçen yıl özellikle yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklardan dolayı ihracatta istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Özellikle ihracatın yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarındaki daralma da bizi çok ciddi etkiledi. Dolayısı ile geçen yıl istediğimiz rakamları yakalayamadık ama bu seneden umutluyuz. Son zamanlarda bir miktar hareketlilik olsa da, son bir yıllık dönemde kurun enflasyon artışının yaklaşık yüzde 20 altında kalması ihracat rekabetimizi olumsuz etkiledi. Rekabet avantajımızı ortadan kaldıran bu durum, yeni pazarlara girişimizi de önemli ölçüde kısıtlıyor. Kurun enflasyona paralel veya en azından rekabet gücünü koruyacak şekilde kalması ihracatımıza olumlu yönde yansıyacaktır. Hep birlikte bu rakamları çok daha yukarılara taşıma gayreti içinde olacağız. her şeye rağmen şehrimizin ihracatına katkı sunan tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin Şubat İhracatı D düştü - Son Dakika

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