Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru

Ekonomi

Kayseri Kadın Kooperatifleri bünyesinde 660 kadın istihdam edilmiş durumda. Daha önce birçoğu ev hanımı olan bu kadınlar, ürettikleri ürünlerle de alışılmış üretim anlayışlarının dışına çıkıyor.

PEK ÇOK ÜRÜNDE EL EMEĞİ İMZASI

Saya ve ayakkabı; tamamen deriden imal edilen ayakkabıların üst kısmı anlamına gelen saya üretimiyle işe başlayan Kayserili Kadınlar, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifinde bir ayakkabının tüm montajını yaparak markalar için üretim sağlıyor.

BAHÇE MOBİLYALARI

İncesu ilçesinde faaliyet gösteren iki kadın kooperatifi ise iş birliği içinde bahçe mobilyaları üretiyor. Kervansaray Han Kadın Kooperatifi rat'tan imal edilmiş salıncak, masa, koltuk gibi bahçe mobilyalarını üretirken Kalkınma ve Dayanışma Kadın Kooperatifi ise tekstilden elde edilen örtü ve minderlerini üretiyor.

DUBAİ'DEN TRABZON'A

Sarıoğlan ilçesindeki kadınların kurduğu Sarıoğlan Kadın Kooperatifi SARKA markasıyla ürettikleri çikolatalarla dünya gündemine de ne kadar hâkim olduklarını en iddialı şekilde ortaya koyuyorlar. Dünya genelinde popüler olan Dubai Çikolatasını ilk üreten firmalardan olan SARKA şimdi de Trabzon Çikolatası üreterek il merkezindeki AVM'lerde yerini almaya başladı.

KENDİ YAĞI İLE KAVRULAN KOOPERATİF

Kadın girişimciliğinin yanında büyük bir tarihi geçmişe ve turizm potansiyeline sahip olan Kayseri'de Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas mahallesinde kadınlar, kurdukları Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi'nde yerli Aspir tohumundan elde ettikleri Aspir Yağları ile kendi bütçelerine gelir elde ettikleri gibi ulusal çaptaki zincir marketlerle yaptıkları anlaşmalarla sağlık ve lezzeti sofralara da ulaştırıyor.

GACER UNU VE İSTİRİDYE MANTARI

Develi ilçesinde kurulan kadın kooperatifinde ata tohumu Gacer'den elde edilen unlarla yapılan tüm hamur işi ürünler ismini verdikleri Gacer Kafede vatandaşlara sunulurken, Gacer ununun sağlıklı yönleri de ön plana çıkarılıyor.

Tomarza ilçesinde ise özel üretim alanlarında yetiştirilen İstiridye Mantarları el değmeden yine zincir marketler aracılığıyla sofralara ulaştırılıyor.

Kayseri Kadın Kooperatifleri bünyesinde bu ürünlere ek olarak halı, kilim, tekstil, hediyelik eşya, kahve, lokum, mantı, şerbet gibi birçok farklı alanda üretim devam ediyor.

CİROLARI DUDAK UÇUKLATTI

Kayseri Valiliği, Vali Gökmen Çiçek ve ekibinin gayretleriyle sadece iki yıl gibi kısa bir sürede tüzel kişilikleri tamamlanarak, yer ve bina gereksinimleri giderilerek, makineleşme ve ekipman destekleri sağlanarak, satış ve pazarlama stratejileri belirlenerek, üretime hazır hale getirilen ve adeta bir endüstri haline gelen Kayseri Kadın Kooperatifleri elde ettikleri cirolarla da parmak ısırtıyor. 24 ay içerisinde Kayseri Kadın Kooperatiflerinin elde ettikleri toplam ciro 132 Milyon TL olurken aylık bazda ise kadınlar 5,5 Milyon TL ciro yapmış durumdalar.

Ticarette en başarılı şehirlerin belki de başında gelen Kayseri'nin kadınları da bu alandaki girişimcilikleri ile üretim rekorları kırarken kadın emeği ve çabasının meyvelerini toplamaya başlamış durumdalar ve kendilerinin geliştirdiği sloganla şunu söylüyorlar; "Kayseri Kadın Kooperatifleri, emekle çalışıp gururla kazanan kadınların adresi…"