KAYSO 60. Yılını Kutladı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), kuruluşunun 60. yıl dönümünü Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda düzenlenen programla kutladı. Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Odanın 60 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, üretim, teknoloji ve yüksek katma değer odaklı yeni bir sanayi vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Kayseri Sanayi Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı; Odanın kuruluşunun 60. Yılı özel temasıyla, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Abidin Özkaya, Kayseri Sanayi Odası'nın 60. Kuruluş yılını kutlayarak, Kurucu Başkan Cemal Bilgin'e rahmet diledi. İhracatın ve üretimin ekonomik büyümeye olumsuz katkı sunduğunu belirten Özkaya, "Bu iki parametre ekonomik büyümeye negatif katkı sağlamıştır. O halde, 1. çeyrekteki yüzde 3,7'lik büyüme nereden gelmiştir diye bir soru akla gelmektedir. Burada sorunun cevabı, baskılanmaya çalışılmasına rağmen iç talepteki canlılığın devam ettiği, hizmetler sektörünün ve perakende sektörünün hareketliliğidir" dedi. Sanayicileri ilgilendiren temel konunun iç piyasa ve ihracat dengesi olduğunu vurgulayan Özkaya, "Biz sanayicileri ilgilendiren asıl konunun da, değerli tutulan TL ile ürün satışının, dövizle mal satmaktan daha kolay ve daha cazip olmasıdır. Yani ürünlerimizi ihraç etmek yerine yurt içinde satmaya odaklanılmasıdır. Yurt içi satışlar, yurt dışına göre daha kolay ve avantajlı hale gelmiştir" diye konuştu. Sanayinin milli gelir içerisindeki payındaki gerilemeye dikkat çeken Özkaya, "Diğer konu başlığımız, GSYH'da sanayinin payının 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18'lerin altına gerilemesidir. Değerli arkadaşlarım, sanayideki bu düşüş eğilimi maalesef artık süreklilik kazanmıştır. Son 10 yılda yüzde 28'lerden yüzde 18'ler gibi kritik bir seviyeye gelmiştir. Fotoğraf son derece net ve açıktır. Bu gidişatı olumlu yönde değiştirmek, ülkemizin ve sanayimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. İlgili paydaşlarımızın ve karar vericilerimizin bu gidişatla ilgili önlemleri bir an önce almaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Emek yoğun sektörlerin yaşadığı sorunlara da değinen Özkaya, "Ülkemizin geleneksel sektörleri olan ve şu an zorluklar içerisinde bulunan, özellikle emek yoğun sektörler; mobilya, tekstil, beyaz eşya, toprak, cam ve seramik sektörlerinde kan kaybı hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi. Sanayicilerin karşı karşıya bulunduğu temel sorunları sıralayan Özkaya, "Bunların yanında, değerli TL'nin yurt içi maliyetlerimizi yükseltmesi, kontrol altında tutulan dövizin yurt dışı rekabet gücümüzü azaltması, üretimde verimliliğin düşmesi, tatil günlerinin fazla oluşu ve tatil aralarının birleştirilmesi, finansmana erişim zorluğumuz, üretimde verimsizlik problemlerimiz ve ülkemizin etrafındaki savaşlar başlıca sıkıntılı konu başlıklarımızdır. Maalesef konu başlıkları kalıcı hale gelmektedir" diye konuştu. Son dört yıllık ekonomik verileri değerlendiren Özkaya; "Değerli sanayicilerimiz; son dört yılda, yani 2022-2026 yılları arasında; enflasyon kümülatif olarak yüzde 450, asgari ücret yüzde 550, döviz kurları ise yüzde 240-250 bandında artış göstermiştir. Yurt dışı rekabet gücümüzü kıran ve pazar kaybımıza sebep olan görüntünün özeti buradadır. Artan girdi ve işçilik maliyetleri, buna rağmen maliyet artışının yarısı kadar kur artışı, sorunun ve yurt dışı pazar tıkanıklığının, rekabet gücümüzü kaybetmemizin özeti burada net olarak ortaya konmaktadır" ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetimine yönelik beklentilerini de dile getiren Özkaya, "Mademki Orta Doğu'da kısmen de olsa bir barış umudu oluşmuştur, petrol fiyatları düştü ve yaz mevsimiyle birlikte enflasyonda belirgin bir düşüş beklenmektedir; vakit kaybetmeden faizlerin aşağı çekilmesi, ihracata yüzde 7'ler civarında kur desteği verilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir. Eximbank kullanımlarında limit, teminat kriterleri ivedilikle gözden geçirilmeli, başvurudan sonra kredi kullanım süreleri kısaltılmalıdır" şeklinde sözlerini tamamladı.

Kayseri Sanayi Odası 60 yaşında

Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odasının 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, kuruluşundan bugüne kadar görev yapan başta Kurucu Başkan Merhum Cemal Bilgin olmak üzere tüm başkanları, meclis üyelerini, komite üyelerini ve çalışanları rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi. KAYSO'nun köklü geçmişine vurgu yapan Büyüksimitci, "Biz bu makamların sahibi değiliz, emanetçileriyiz. Bizden önce bu büyük çınarı büyütenlere layık olmak ve bu emaneti daha ileriye taşımak en önemli sorumluluğumuzdur" dedi. Büyüksimitci, "Bugün yalnızca bir kuruluş yıl dönümünü kutlamıyoruz. Aslında Kayseri'nin üretim kültürünü, sanayicimizin mücadele azmini, girişimcilik ruhunu ve şehrimizin kalkınma hikayesini kutluyoruz" diyerek, Kayseri Sanayi Odası'nın altmış yıldır sadece üyelerine hizmet veren bir meslek kuruluşu değil, aynı zamanda sanayicinin sesi, üretimin savunucusu ve şehrin ortak aklı olduğunu ifade etti. Konuşmasında KAYSO'nun son 10 yılda hayata geçirdiği projelere değinen Başkan Büyüksimitci, Kayseri Model Fabrika, Erciyes Organize Sanayi Bölgesi, Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB, Geri Dönüşüm İhtisas OSB, KAYSO Akademi, Proje Destek Ofisi ve Gümrüklü Hava Kargo Sahası gibi yatırımların yalnızca bugünün değil, geleceğin sanayisini inşa etmeye yönelik çalışmalar olduğunu belirtti. Dünyanın yeni bir sanayi döneminden geçtiğini ifade eden Büyüksimitci, dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve yüksek teknolojili üretimin bir tercihten ziyade zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, "Bizim hedefimiz yalnızca daha fazla üretmek değil; daha akıllı, daha verimli ve daha yüksek katma değerli üretim yapmaktır" diye konuştu.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Başkan Büyüksimitci, üretimin sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. TOBB öncülüğünde yeniden hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulamasını önemli bulduklarını belirten Büyüksimitci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na söz konusu kredi paketinin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti. İş dünyasının beklentisinin yalnızca dönemsel kredi paketleri olmadığını vurgulayan Büyüksimitci, şöyle konuştu: "İş dünyamızın beklentisi yalnızca dönemsel kredi paketleri değildir. Asıl beklentimiz; öngörülebilir bir ekonomi, ulaşılabilir finansman, makul kredi maliyetleri ve üretimi sürekli destekleyen sürdürülebilir bir finansman sistemidir. Çünkü yatırım kararları günlük verilmez. Sanayici önünü görmek ister, yatırımcı güven ister, üretici ise istikrar ister."

2026 yılının ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendiren Başkan Büyüksimitci, sürdürülebilir kalkınmanın temelinde üretim, yatırım ve sanayinin bulunduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülürken, üretim kapasitesini koruyacak politikaların da aynı hassasiyetle uygulanmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Fiyat istikrarı ile üretim istikrarını birlikte sağlayabilen ekonomiler, geleceğin kazananları olacaktır" ifadelerini kullandı. Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelere de değinen Büyüksimitci, Orta Doğu'da gerilimin azalmasına yönelik atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kalıcı barışın enerji maliyetlerinden lojistiğe, dış ticaretten yatırım kararlarına kadar birçok alanda olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti. Konuşmasının son bölümünde geleceğin sanayisine ilişkin vizyonunu paylaşan Başkan Büyüksimitci, yapay zeka, dijital dönüşüm, savunma sanayi, ileri teknolojiler ve nitelikli insan kaynağının önümüzdeki dönemin en önemli başlıkları olacağını söyledi. "Yapay zeka artık geleceğin değil, bugünün gerçeğidir." diyen Büyüksimitci, sanayicilerin dijital dönüşüme yatırım yapmasının ve yeni teknolojileri üretim süreçlerine entegre etmesinin artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. Kayseri'nin yüksek teknolojili üretimde çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına inandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, sözlerini şöyle tamamladı;

"Ben Kayseri'nin önümüzdeki on yılını çok daha güçlü görüyorum. Hayalimdeki Kayseri; yüksek teknolojili üretimin merkezi olan, yapay zekayı üretime entegre eden, savunma sanayinde daha fazla söz sahibi olan, ihracatta kilogram değerini yükseltmiş ve dünya markaları çıkaran bir Kayseri'dir. Kayseri'nin üretim kültürü, sanayicimizin girişimcilik ruhu ve ortak akıl anlayışımız sayesinde önümüzdeki 60 yıl, geride bıraktığımız 60 yıldan da başarılı olacaktır."

Toplantının sonunda Kayseri Sanayi Odası'nın kurucu Başkanı Merhum Cemal Bilgin'in ailesine günün anısına plaket takdim edildi. - KAYSERİ