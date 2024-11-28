Kazakistan ile Ticaret İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kazakistan ile Ticaret İlişkileri Gelişiyor

Kazakistan ile Ticaret İlişkileri Gelişiyor

Manisa TSO, Kazakistan heyeti ile toplantı yaparak dış ticareti geliştirmeyi hedefliyor.

28.11.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), oda üyelerinin dış pazarlarda daha güvenli ve doğru bir şekilde yer alabilmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Oda üyelerinin dış pazarlara ulaşması noktasında yoğun temaslarda bulunan ve birçok yabancı heyeti Manisa'da misafir eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ve İstanbul Başkonsolosluğu Yatırım Sorumlusu Assylzhan Mirzaliyev'i konut etti.

Manisa TSO hizmet binasında, Manisa iş dünyasının hedef pazarlara yönelmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, İstanbul Başkonsolosluğu Yatırım Sorumlusu Assylzhan Mirzaliyev Genel Sekreter Filiz Kavaklı ve iç dış ticaret sorumlusu Alper Kemal Karanfilci katılım sağladı.

"Kardeş ülke Kazakistan ile siyasi ve ekonomik ortaklık için büyük mesafe alınmıştır"

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulun Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Kazakistan bulunduğu bölgede Rusya ve Çin'den sonra en büyük yüz ölçüme sahiptir. Dünyanın dokuzuncu büyük ülkesidir. ve Türkiye'nin yaklaşık dört katı büyüklüğünde bir yüz ölçümüne sahiptir. Bu nedenledir ki verimli toprakları vesilesiyle buğday üretiminde önemli ülkelerden biridir. En önemlisi kaliteli, sert buğdayı dünya pazarlarında talep görmektedir. Kazakistan ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilere baktığımızda son yıllarda ihracat kalemlerimizin olumlu yönde geliştiğini görmekteyiz. Bu durum bizleri sevindiriyor. Kazak dostlarımıza ziyaretlerinden dolayı müteşekkirim. Bu ziyaretlerin iş dünyası adına her alanda yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum" dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul ise, "Bizim burada kardeşlerimiz, dostlarımız var. Bu nedenle sizleri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Manisa gelişen bir şehir. Sizden de dinledik. En önemlisi sanayi ve tarım şehri. Burada kuracağız bağlantılar ile ileriki günlerde iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da ileriye götüreceğimizi düşünüyorum. Biz buradaki sanayinin bizim bölgemize de gelmesi için sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Kıymetli sunumları ve göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Kazakistan, İstanbul, Ekonomi, manisa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazakistan ile Ticaret İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan ile Ticaret İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.