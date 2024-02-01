KCS Dış Ticaret, 2023 Yılında Hedeflerinin Üzerinde Başarı Elde Etti

KCS Dış Ticaret, 2023 yılını hedeflerinin de üzerinde bir başarı ile tamamladı.
KCS Dış Ticaret olarak 2023 yılında yurt içi ve yurt dışında yedek parça pazarında başarılı bir performans sergilediklerinden bahseden Dış Ticaret Satış Direktörü Sinan Akyıldız, satış rakamları ve pazar payı hakkında şunları söyledi: "Otomotiv sektörü, üretim kapasitesi, ihracatı ve istihdamı ile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ancak, küresel ekonomideki dalgalanmalar, piyasadaki değişimler ve yeni finansal düzenlemeler, sektörümüzü de yakından ilgilendirmektedir. Özellikle son yıllarda yaşanan pandemi tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv sektörünü de derinden etkiledi. Yaşanan bu kriz ile beraber, sektörün büyük bir değişim sürecine girdiğinin farkındaydık. KCS Dış Ticaret olarak iç pazarda hedeflemiş olduğumuz büyüme ve gelişimi almış olduğumuz önlemler ile başlıca geniş ürün yelpazesi ve stok bulunabilirliği ile bu süreci başarılı bir şekilde tamamladık. Yurt içi satışlarda hedefimizi yüzde 100'ün üzerinde tamamlayarak bizden beklenmekte olan pazar büyüme payına ulaşmış durumdayız."
KCS Dış Ticaret'in 2023 yılında gerçekleştirdiği yenilikçi ürün gelişimleri ve bu ürünlerin pazardaki kabulü hakkında bilgi veren Akyıldız, "Ürün yelpazemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Bu yıl da özellikle silikonlu kauçuk hortum grupları, sensör ve kış bakım ürünleri, yeni araçlarımızda kaporta gurubu, soğutma sistemleri gibi yeni ürünlerimiz pazarda yer aldı. Yeni ürünlerimizin pazarda tercih edildiğini ve bu durumun da payımıza doğrudan etki ettiğini görüyoruz. Ürün çeşitliliği ile daha da geniş bir müşteri kitlesine ulaşmamız mümkün. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını firmamızdan karşılaması, pazar rekabeti açısından bize güç vermektedir" diye konuştu.
Akyıldız, "Zorlu bir yılı geride bıraktık. 2023'ün başında küresel ekonomiye dair beklentiler çok iyimser değildi. Artan faiz oranlarının yanı sıra Rusya- Ukrayna savaşı sonrası oluşabilecek bir enerji arz krizi senaryosu, küresel ekonomik büyümeye dönük beklentileri aşağıya çekmişti. 2023 yılı, KCS Dış Ticaret için de kolay geçmedi. Özellikle son çeyrekte pazarın durağanlığının daha belirgin bir hale gelme durumuna rağmen iç pazarda istemiş olduğumuz satış rakamlarına hedefimiz doğrultusunda ulaşabildik. Geniş ve tecrübeli satış ekimiz, müşterilerimiz ile çok yakın iletişim içinde oldu. Ayrıca stok bulunabilirliği satın alım avantajları ile birlikle müşterilerimize bir çözüm merkezi haline gelerek bu zorlu ekonomik şartlarda 2023 yılını iyi bir şekilde tamamlamış olduk" dedi.
Koçaslanlar Holding'in uzun yıllara dayanan tecrübesi ve başarılarının ana belirleyicilerden biri olduğunu ifade eden Akyıldız, "Otomotiv sektöründeki tecrübemiz, bizler için her zaman yol gösterici olmuştur. Şirketimiz, daha önceki krizlerle iyi bir mücadele edip başarı ile çıkmıştır. Bu sebeple çok geniş bir tecrübeye sahiptir. Tüm bu tecrübe ve başarılar, bugün almış olduğumuz kararlar ve hamlelerimizin sağlam olmasını sağlamaktadır" diye konuştu. - BURSA
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