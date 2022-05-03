KDK, sehven olarak kesilen evde bakım aylığının yeniden bağlanmasını sağladı - Son Dakika
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KDK, sehven olarak kesilen evde bakım aylığının yeniden bağlanmasını sağladı

03.05.2022 13:43
KDK, sehven olarak kesilen evde bakım aylığının yeniden bağlanmasını sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2012 yılında yaşadığı bir kaza sonucu felç kalan, ardından evde bakım aylığı bağlanan ancak 2022 yılında aylığının kesilmesinden dolayı başvuruda bulunan bir vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2012 yılında yaşadığı bir kaza sonucu felç kalan, ardından evde bakım aylığı bağlanan ancak 2022 yılında aylığının kesilmesinden dolayı başvuruda bulunan bir vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

İstanbul'da yaşayan bir vatandaşa, 2012 yılında geçirdiği trafik kazası sebebiyle felç kaldığından ve hastane tarafından düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda yüzde 90 oranında sürekli, ağır özürlü ve evde bakım hakkının olduğu için kendisine evde bakım aylığı bağlandı.

Ayrıca, malulen emeklilik için yeniden hastaneden aldığı raporla vatandaş malulen emekli de oldu. Ancak hastane tarafından emeklilik için istenen durum bildirir sağlık kurulu raporunda yer alan engellilik durumuna sehven sıfır (0) yazıldığı ve Ulusal Engelliler Veri Bankasına veri girişi yapılırken de almış olduğu yüzde 90 oranındaki ilk raporu yerine son başvurduğu hastanenin emeklilik için verdiği engellilik oranına sehven 0 yazılan raporun girişi yapıldığından kazanılmış hakkı olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibariyle kesildi.

Konu ile ilgili hastaneye başvuran vatandaş, kendisine durumun düzeltilemeyeceğinin söylendiğini, engel oranındaki hata düzeltilmeden evde bakım ücretini almaya devam edemeyeceğini belirtti.

Vatandaş, hastanenin sehven yaptığı veri kaydının silinmesini ve evde bakım aylığının yeniden bağlanabilmesi için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) aradı.

KDK aracılığıyla vatandaşa alamadığı aylıklar da ödenecek

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için yetkili kurumlarla görüşmeler yaptı. KDK'nin girişimleri sonucundan başvurucunun sorunu çözüme kavuştu.

Sorununun çözüldüğünü KDK'ye bildiren başvurucu, alamadığı aylıklarının da ilgili kurum tarafından kendisine ödeneceğini söyledi. - ANKARA

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Kamu Denetçiliği Kurumu, İstanbul, Engelli, Hastane, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDK, sehven olarak kesilen evde bakım aylığının yeniden bağlanmasını sağladı - Son Dakika


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