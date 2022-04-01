KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek - Son Dakika
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KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek

01.04.2022 08:31
KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek

Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Bugünden itibaren etiketlere yansıyacak düzenleme deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok ürünü kapsayacak. Öte yandan 150 metrekarenin altındaki konutlarda da KDV oranı yüzde 8'e indirildi. Sertifikalı tohum ve fidanlarda ise KDV yüzde 1 olarak belirlendi.

Temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indirimi geldi. Düzenlemeyle temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil ve ıslak mendilde KDV oranı değişti.

Bebek ve yetişken bezi, hijyenik ped, diş fırçası, diş macunu, diş ipi de KDV oranı değişen ürünler kapsamında.

Düzenlemenin bugünden itibaren hayata geçmesiyle Ticaret Bakanlığı ekipleri de 81 ilde denetim yapacak.

KDV değişikliklerini etiketlere yansıtmayan firmalara ceza kesilecek.

İNDİRİMDEN ÖNCE FİYATLAR ARTIRILDI MI?

KDV indiriminden hemen önce bazı marketlerin ve bazı markaların fiyatları katladığı iddia edildi. NTV'ye konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özellikle ıslak mendil, bebek bezi, kağıt havlu, bazı deterjanlar, yumuşatıcılar, yüzey temizleyicilerde fiyat değişikliği olduğuna dair tüketicilerden tepkiler geliyor" dedi.

Ağaoğlu, "Tüketiciler etiketlerdeki fiyat değişim tarihlerine dikkat etmeli. Fotoğraflayın, belgeleyin ve bunu cuma günü yapılan etiket değişikliği ile birlikte ilgili bakanlığa iletin. Cimer var, Alo 175 var. Çok kolay artık şikayet etmek" diye konuştu.

BAKAN MUŞ: EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" ifadesini kullandı.

KDV indirimi bugün başlıyor: 81 ilde etiketler değişecek

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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