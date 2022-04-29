Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu - Son Dakika
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Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu

29.04.2022 02:19
Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren TSO üyesi firmaların temsilcilerini iftar sofrasında bir araya getirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren TSO üyesi firmaların temsilcilerini iftar sofrasında bir araya getirdi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Tims Fabrika Organizasyonda düzenlediği son iftar programında imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren TSO üyesi firmaların temsilcilerini buluşturdu. TSO üyelerini yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kapıda karşılayan Başkan Keleş, davetlilerle yakından ilgilendi. İftar programında akşam ezanı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı. Akşam ezanının okunması ile orucunu açan davetliler, iftar duasına eşlik etti. Başkan Keleş, programda davetlilerin masalarını tek tek gezerek hem selamladı hem de kendileri ile bir süre sohbet etti.

İftar programına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan TSO üyeleri, Başkan Keleş ve yönetimine teşekkür etti. TSO üyeleri mevcut TSO Başkanı Arslan Keleş ve yönetiminin çalışmalarından ve kendilerine yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İftar programında davetlilere hitaben konuşma yapan Başkan Keleş, imalat ve inşaat sektörünün temsilcileri ile aynı iftar sofrasında bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. İftar programlarına yönelik "Şatafatlı iftar" eleştirine de cevap veren Keleş "Asıl şatafat sizlerin burada aynı sofrada birlik ve beraberlik içerisinde olması. Bu tablo bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Kdz. Ereğli'nin gelişmesi ve büyümesi için göreve geldikleri günden bu yana çalışmalar yürüttüklerini anlatan Keleş şu ifadelere yer verdi; "Sizlerden almış olduğumuz enerji ile konulara varsa çözümler sizlerin emrinizde olduğumuzu belirtmek istiyorum. 4 yılımızı tamamladığımız bir görev süremiz oldu. Sizlerle beraber olmaktan, sizler için bir şeyler yapmış olmaktan son derece mutluyum. Kdz. Ereğli'nin büyümesi ve gelişmesi için daha çok üretmeye ihtiyacımız olduğunu hep söylüyoruz. Bunun içinde yeni sanayi parsellerine ihtiyacımız olduğunu göreve geldiğimiz günden bu yana söylüyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda Kdz. Ereğli 2. OSB'nin hazırlık aşamasını tamamladık. Bakanlığa dosyamızı sunduk ve bakanlık çalışmalarını yapıyor. Bundan sonraki süreç yer seçimi ile alakalı olacak. Bakanlık yetkilileri gelecek ve yer seçimini yapacak. Böylece Kdz. Ereğli 2. OSB'nin temellerinin atılması için olanak sağlanmış olacak. Bunun şunun niçin anlatıyorum; Ereğli'ye her hafta bir yatırımcı geliyor. En son geçtiğimiz hafta bir İstanbul firması 30 milyon Euro yatırım için 100 dönüm yer istedi. Kendilerine verebilecek şu anda 10 dönüm yerimiz yok. Bunların planlamasının çok çok daha önceden yapılması gerekiyordu. Buradaki sorumlu merci sadece Ticaret ve Sanayi Odası değildir."

Başkan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri iftar programının ardından imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ile çay içip sohbet etti. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu
Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu
Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu
Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu
Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu
Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu
Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu

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Arslan Keleş, İnşaat, Ereğli, İftar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO imalat ve inşaat sektörü temsilcileri ilke buluştu - Son Dakika


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