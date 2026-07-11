Denizli\'de Geleneksel Kekik Hasat Töreni

Denizli'de düzenlenen geleneksel kekik hasat töreninde, kentin dünya kekik üretimindeki yüzde 80'lik payı ve kekiğin geleceğine dair stratejik adımlar damga vurdu. Protokol üyelerinin tarlaya girerek oraklarla temsili hasat yaptığı etkinlikte, kekiğin ilaç ve parfüm sanayisine kazandırılarak katma değerinin artırılması vizyonu ön plana çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi'nde geleneksel kekik hasat etkinliği gerçekleştirildi. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve çok sayıda mahalle sakininin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler sahne oldu. Protokol konuşmalarının ardından tarlaya giren protokol üyeleri, üreticilerle birlikte orak sallayarak sezonun temsili ilk kekik hasadını gerçekleştirdi.

"Dünyada tüketilen kekiğin yüzde 80'ini Denizlililer olarak bizler üretiyoruz"

Etkinlikte konuşan ve 23 yıl önce başlayan üretim serüvenini anlatan Kurtluca Mahalle Muhtarı Mustafa Acat, organik üretime geçtiklerini vurgulayarak, "Bundan tam 23 yıl önce bana inanan köylülerimizle beraber kurduğumuz güzel bir hayali gerçeğe dönüştürerek köy kooperatifimizi kurduk. Yıllar içinde köyümüz ve çevre köy sakinleri katkılarıyla, kooperatifimizin özgün çalışmalarıyla hem Denizli'mizde hem de dünyada ses getiren projelere imzamızı attık. Şu anda dünyada tüketilen kekiğin yüzde 80'ini Denizlililer olarak bizler üretiyoruz. Zaman içerisinde gelişi güzel kekik yetiştirme yerine organik kekik üretimine geçmiş bulunmaktayız" dedi.

"İlerleyen süreçte kekiğin stratejik ürünler arasına dahil edilmesini bekliyoruz"

Denizli Tarım İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ise kekiğin üretim alanlarındaki büyük artışa değinerek ihracattaki nikel ve PA sorunlarına karşı yürütülen bilimsel çalışmaları şu sözlerle aktardı: "Kekiğin hikayesi ilimizde 1990'lı yılların başından itibaren başlıyor. Bakanlığımıza bağlı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla iki ilçemizde kurulan deneme üretimlerinden sonra ekonomik olarak yetiştirilebileceği anlaşılıyor ve üretim alanları 2000'li yılların başında 150 dekara ve günümüzde ise 150 bin dekara ulaşıyor. Günümüzde kekikle ilgili ihracatta yaşadığımız iki temel problem var. PA dediğimiz pirolozidin alkoloid maddesi ve son zamanlarda önümüze gelen ve ihracata engel teşkil eden nikel maddesi. Bu konularla ilgili de ilimizde kekik ihraç eden firmalarla ve sektör temsilcileriyle bu yıl içinde toplantılar düzenledik. Aynı zamanda araştırma enstitüleri ile birlikte bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Nikelle ilgili toprak numuneleri alarak muhtemel kalıntı nedenlerini araştırıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte kekiğin stratejik ürünler arasına dahil edilmesini bekliyoruz."

"Covid-19 salgınında herkesin aklına ilk gelen şey kekik yağıydı"

Denizli çiftçisinin başarısını takdir eden ve kekiğin ilaç ile parfüm sanayisinde kullanılarak daha yüksek katma değere ulaştırılması gerektiğini belirten Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "Böyle kıraç arazilerde daha önce Hüdai Nabit kendiliğinden dağlarda biten bir bitkiyi tarımsal zirai bir bitkiye dönüştürüp ve onu da dünyada birinci hale getirmek her baba yiğidin harcı değil. Denizlilerin bu becerisini de her zaman takdir etmişimdir. Bir kere daha teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bütün çiftçi kardeşlerimizi. Yani Allah'ın dağında biten otu bir kültür bitkisi halinde, bir tarla bitkisi haline getirip bunu da dünyada en iyi hale getirmek herkesin harcı değil. Kekik bitkisinin etken maddesini ekstrakte ederek çıkararak bunu kekik yağından daha ilaç sanayinde, parfüm sanayinde nerede ne kullanılacaksa Pamukkale Üniversitemiz, Valiliğimiz, Kalkınma Ajancımız biz birlikte bir program yaparız inşallah. Bunun daha kıymetli, daha değerli hale gelmesi için hep birlikte çalışmaları yürütürüz. Yani bu sadece kaba bir ürün olarak değil; esas yükte hafif, pahada ağır ilaç etken maddesi ve parfüm sanayinde kullanılacak şekilde geliştirmemiz lazım. Covid-19 salgını zamanında Covid'in ilacı bulunmadığı dönemlerde herkesin aklına ilk gelen şey kekik yağıydı. Öyle hatırlıyorum. Yanlış mı? Doğru. Yani herkes kekik yağı temin etmenin peşine düştü. Demek ki bizim geleneksel tıpta, atalarımızdan gelen düşüncelerimizde bu kekik yağının çok faydalı bir şey olduğu anlaşılıyor. Biz bunun üzerine gitmemiz lazım. Çiftçimizin emeğini daha katma değerli hale, kıymetini değerini bulmuş bir şekilde dünyada hak ettiği yere ulaştırmak için çalışmamız lazım. Siz etmeye gayret edin. Çalışmaya gayret etmeye devam edin. Biz de inşallah bunun önünü açmak için elimizden geleni arkamıza koymayalım diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çiftçiler, ellerine aldıkları oraklarla tarladaki kekikleri biçerek sezonun ilk hasat coşkusunu hep birlikte yaşadı. - DENİZLİ