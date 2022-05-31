Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı

31.05.2022 20:20
Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arlan Keleş, ISO'nun Türkiye'nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde geçtiğimiz yıla oranla daha üst sıralara çıkan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arlan Keleş, ISO'nun Türkiye'nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde geçtiğimiz yıla oranla daha üst sıralara çıkan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), Tat Metal Çelik ve Çınar Boru Profil firmalarını tebrik etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, ISO'nun Türkiye'nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde Kdz. Ereğli'yi gururla temsil eden firmaların başarılarının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Başkan Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "İSO'nun Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşları 2021 yılı sıralamasında bir önceki yıla göre 2 basamak yükselerek 7. sırada yer alan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., bir önceki yıla göre 23 sıra birden yükselerek 31. sırada yer alan Tat Metal Çelik ve bir önceki yıla göre 79 sıra birden yükselerek 246. sırada yer alan Çınar Boru Profil'i başarılarından dolayı kutluyoruz. Bölgemizin gözbebeği olan bu kuruluşlarımız üretim ve ihracatın yanı sıra sağladıkları istihdam açısından da hem ülke hem de bölge ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Erdemir, Tat Metal Çelik ve Çınar Boru Profil'in yatırım, üretim ve istihdamı artırarak daha da üst sıralara gelmesini dilerim. Fabrikalarımızın yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Keleş ve yönetim Kurulu üyeleri daha önceki yıllarda da ISO Türkiye 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 3 firmanın yöneticilerine teşekkür plaketi vermişti. - ZONGULDAK

Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı
Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı
Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Zonguldak'ta deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı Zonguldak'ta deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı MÜSİAD ISO ilk 500'de yükselen firmaları kutladı MÜSİAD ISO ilk 500'de yükselen firmaları kutladı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Türkiye, Ereğli, tat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı - Son Dakika


Son Dakika
20:03 Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
19:59 Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi
19:57 Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
19:32 Kastamonu'da fındık büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
19:23 Trabzon'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı
19:20 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 20:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement