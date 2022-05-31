Keleş ISO 500 Sanayi kuruluşları listesinde yükselen firmaları kutladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arlan Keleş, ISO'nun Türkiye'nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde geçtiğimiz yıla oranla daha üst sıralara çıkan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), Tat Metal Çelik ve Çınar Boru Profil firmalarını tebrik etti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, ISO'nun Türkiye'nin ilk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde Kdz. Ereğli'yi gururla temsil eden firmaların başarılarının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Başkan Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "İSO'nun Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşları 2021 yılı sıralamasında bir önceki yıla göre 2 basamak yükselerek 7. sırada yer alan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., bir önceki yıla göre 23 sıra birden yükselerek 31. sırada yer alan Tat Metal Çelik ve bir önceki yıla göre 79 sıra birden yükselerek 246. sırada yer alan Çınar Boru Profil'i başarılarından dolayı kutluyoruz. Bölgemizin gözbebeği olan bu kuruluşlarımız üretim ve ihracatın yanı sıra sağladıkları istihdam açısından da hem ülke hem de bölge ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Erdemir, Tat Metal Çelik ve Çınar Boru Profil'in yatırım, üretim ve istihdamı artırarak daha da üst sıralara gelmesini dilerim. Fabrikalarımızın yöneticileri başta olmak üzere tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Keleş ve yönetim Kurulu üyeleri daha önceki yıllarda da ISO Türkiye 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 3 firmanın yöneticilerine teşekkür plaketi vermişti. - ZONGULDAK