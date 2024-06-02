Kelkit Hayvan Pazarında Besicilerden Uyarı

Ekonomi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki hayvan pazarında besiciler, kurban alacak vatandaşları hayvanın yaşı ve aşılarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kelkit'te kurulan kurban pazarında hummalı çalışmalar başladı. Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra birçok doğu ilinden besicilerin hayvanlarını getirdiği pazarda, sıkı pazarlıklar gerçekleştiriliyor.

Besiciler, hayvanların yaşı ve aşılarına dikkat etmeleri konusunda kurbanlık alacak vatandaşları uyarıyor.

Kelkit'te 30 yıldır hayvancılık yapan Burhan Aktaş, AA muhabirine, alıcıların ilk önce kurbanın dişlerine baktığını, bu uygulamanın her zaman doğru sonuç vermeyebildiğini söyledi.

Kurbanlığın 2 yaşını doldurmuşsa kesilebileceğine işaret eden Aktaş, "Hayvanın sağlık durumu da çok önemli. Veteriner hekimler kurbanlıkların aylık periyotlarda aşılarına dikkat ediyorlar." dedi.

Aktaş, satın alınan hayvanın Kurban Bayramı'na kadar ahırda beslenmesi halinde yeme de dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, "Satıcıdan kurbanlığın kullandığı yemin bilgisinin alınması gerekiyor. Farklı yem verildiğinde hayvanda kilo kaybı olabilir." ifadesini kullandı.

Küçükbaş hayvanlarını satmak için Erzincan'dan gelen Sadık Şahin de küçükbaş hayvanların Kelkit bölgesinde değer gördüğünü belirterek, "Kurbanlıkların sağlıklı olması gerekiyor. Aşılarının tam olması ve iyi beslenmesi lazım. İnsanların zarar görmemesi için bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Hayvanın otu ve suyunun doğal olması lazım." diye konuştu.

Hayvan pazarına alıcı olarak gelen Muzaffer Meşe, kurbanlık seçerken hayvanın dişlerine baktığını ifade ederek, "Kuyruğu kesik olmayacak. Herhangi bir özrü olmayacak. Kulağında, gözünde veya kuyruğunda özrü olmayacak. Dişleri tam, yaşına uymuş olacak." dedi.

Engin Erkan de pazara kurbanlık bakmak için geldiğini dile getirerek, hayvan alırken dişine, hastalık durumuna dikkat ettiğini anlattı.

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, Kelkit'teki pazarın Doğu Karadeniz'de kurulan en büyük hayvan pazarı olduğunu belirterek, " Doğu Anadolu'nun da ticaret hacminin en büyük hayvan pazarlarından biridir. Kurban Bayramı'na 15 gün kala ciddi hareketlilik, ticari faaliyet söz konusu. Karadeniz ve doğudan gelen besicilerimiz büyük potansiyel oluşturmaktır." diye konuştu.