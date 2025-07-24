Kemal Diri'ye Emek Dostu Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Kemal Diri'ye Emek Dostu Ödülü

Kemal Diri\'ye Emek Dostu Ödülü
24.07.2025 21:58
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Güven-İş, Kemal Diri'ye emek hakları katkısından dolayı ödül verdi, Gürkan Sayın ödülü teslim aldı.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güven-İş) tarafından düzenlenen 'Emek Dostu Ödül Töreni'nde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ekonomi Muhabiri Kemal Diri, emek ve işçi haklarına verdiği katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Diri adına ödülü gazeteci Gürkan Sayın teslim aldı.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güven-İş) tarafından Emek Dostu Ödül Töreni düzenlendi. Programda gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı çerçevesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Ekonomi Muhabiri Kemal Diri'ye emek ve işçi haklarına verdiği katkılardan dolayı ödüle 'Emek Dostu' ödülü verildi. Diri adına ödülü gazeteci Gürkan Sayın teslim aldı

Program çerçevesinde konuşan Güven-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, basın mensuplarının işçi mücadelesine verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Emekçilerin sesini duyurmak adına gece gündüz demeden sahada olan gazetecilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Çağrıcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı da anarak, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkati çekti. Çağrıcı "Zorlu koşullara rağmen kamu yararı için görev yapan tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazeteci, gerçeğe ulaşmak için dağları aşan kişidir. Onun berraklığı hakikattir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, gazeteci milletin ortak sesidir. Susturulamaz ve bastırılamaz. Gazeteci, haksızlığa karşı Köroğlu gibi kalem kuşanır, dağları aşar, sesini dağdan daha duyurur. Çağın kullarını bilgiyle aşmaya çalışan bir hakimdir. Onun fethi, halkın hakikate ulaşmasıdır. Gazeteci, Yunus Emre gibi sözüyle insanı incitmeden uyandırandır. Hakikati kalbiyle duyan, kalemiyle aktaran kişidir. Bizler Güvenlik-İş Sendikası olarak, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin sesi olmaya devam ediyoruz. Hastanelerde, havalimanlarında, adliyelerde ve kamu binalarında her gün milyonlarca insanın güvenliğini sağlayan bu görünmeyen kahramanlar, toplumun huzuruna büyük katkı sunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Tören, çeşitli sektörlerden emek dostu olarak gösterilen isimlere de ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Tören, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kemal Diri'ye Emek Dostu Ödülü - Son Dakika

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