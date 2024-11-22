Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Bükreş'te Turizm Fuarı'nda Kemer'i Tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Bükreş'te Turizm Fuarı'nda Kemer'i Tanıtıyor

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Bükreş\'te Turizm Fuarı\'nda Kemer\'i Tanıtıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Bükreş'te düzenlenen TTR Romanya Turizm Fuarı'nda Kemer'in tanıtımını yaparak, Romanyalı ve Kosovalı acentecilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

22.11.2024 16:50  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen TTR Romanya Turizm Fuarı'nda ikili görüşmeler yaparak, ilçenin tanıtımını yapmaya devam ediyor.

Bükreş'te dün başlayan TTR Romanya Turizm Fuarı'nda büyük ilgi gören Kemer standına gelen misafirlere Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'i anlatan Başkan Topaloğlu, fuar alanında acente yetkilileri ve turizmcilerleler ikili görüşmelerine de devam ediyor. Başkan Topaloğlu, seyahat acenteleri yöneticileriyle Kemer hakkında sohbet ederek, Romanyalı misafirleri Kemer'e çekebilmek için yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kemer'de turizme büyük destek veren otellerin stantlarını da ziyaret eden Başkan Topaloğlu, 2025 turizm sezonu öncesinde Romanya'dan yapılan erken rezervasyonlar hakkında bilgi aldı.

Fuar alanında Kosovalı acentecilerle de birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Topaloğlu, "Kosovalı acentecilerle yaptığımız görüşmelerimiz olumlu geçti. Güzel geri dönüşler aldık. Kemer'imizi en iyi şekilde anlattık. Ayrıca Kosova'nın önemli acentelerinden Ephesus Travel Kosova'nın yöneticisi Cüneyt Ustaibo ile de görüşme fırsatımız oldu. Kendisi ile uzun uzun Kemer'i görüştük. Kemer'e Kosovalı misafirleri çekebilmek için elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Kemer'i hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Necati Topaloğlu, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Politika, Ekonomi, Romanya, Kosova, Turizm, Bükreş, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Bükreş'te Turizm Fuarı'nda Kemer'i Tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Bükreş'te Turizm Fuarı'nda Kemer'i Tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.