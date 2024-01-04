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Kemer Belediyesi, Kafe ve Lokantalarda Fiyat Listesi Denetimi Yaptı - Son Dakika
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Kemer Belediyesi, Kafe ve Lokantalarda Fiyat Listesi Denetimi Yaptı

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kafe ve lokantalarda uygulamaya yeni giren fiyat listesi denetimi yaptı. Belediye zabıta ekipleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi sonrası denetimlere başladı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren düzenleme sonrasında denetimlere başladıklarını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya ve denetimlere devam edeceklerini söyledi.

Kemer Belediyesi, Kafe ve Lokantalarda Fiyat Listesi Denetimi Yaptı
04.01.2024 - 15:45,  Güncelleme: 15:47
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Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kafe ve lokantalarda uygulamaya yeni giren fiyat listesi denetimi yaptı.

Belediye zabıta ekipleri, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi sonrası denetimlere başladı.

Belediye ekipleri, işletme sahiplerine yönelik tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat listesini giriş kapısına ve hizmet sunulan masaların üzerine konulması konusunda uyarılarda bulunarak işletmelere 7 iş günü süre verdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren düzenleme sonrasında denetimlere başladıklarını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya ve denetimlere devam edeceklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Kemer Belediyesi, Kafe ve Lokantalarda Fiyat Listesi Denetimi Yaptı - Son Dakika


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