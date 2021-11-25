Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları amacıyla hazırlayacakları projelere destek verileceğin söyledi.

Osmaniye'de kendi işini kurmak isteyen engelle ve eski hükümlülere Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu tarafından destek verilecek. Hazırladıkları projelerin kabul görmesi halinde kuruluş işlemleri desteği, işletme giderleri desteği ve demirbaş desteği olmak üzere toplamda 65 bin liraya kadar olacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ahmet Altunkaynak, "Engelli bireylerin hazırladığı ve kabul edilen projelerine verilecek destekler; kuruluş işlemleri desteği, işletme giderleri desteği ve demirbaş desteği şeklinde olmak üzere toplamda 65 bin liraya kadar olacaktır. Eski hükümlülerin hazırladığı ve kabul edilen projelerine verilecek destek ise vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar olacaktır. Proje başvuruları, 3 Aralık 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Proje başvurularının kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel proje başvuru rehberi doğrultusunda yapılması gerekmektedir" diye konuştu. - OSMANİYE