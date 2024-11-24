Kenevirden Biyodizel Üretildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kenevirden Biyodizel Üretildi

Kenevirden Biyodizel Üretildi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kenevir tohumlarından biyodizel üretti.

24.11.2024 11:48
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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Enerji Tarımı Araştırma Merkezinde yürütülen çalışmalar sonucunda kenevir tohumlarından biyodizel üretildi.

Gıda, kozmetik, otomobil, sağlık sektörleri gibi pek çok kullanım alanı bulunan kenevirden Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Enerji Tarımı Araştırma Merkezince yürütülen çalışma sonucunda biyodizel üretimi gerçekleştirildi.

Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Acar, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının "enerji tarımı" konusunda çalışma yapmak üzere oluşturduğu Türkiye'nin tek Enerji Tarımı Araştırma Merkezi olduklarını söyledi.

Merkezde bütün bitkisel ürünlerden enerji elde etmek için çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Acar, "Enstitümüzde kenevir çalışmalarını da yürütüyoruz. Kenevir, ülkemizde binlerce yıldır bilinen kadim bitkilerimizden bir tanesi ve çok fazla sayıda kullanım alanı olan bir üründür." dedi.

Enstitü olarak kenevir konusundaki çalışmalara 2014'te başladıklarını belirten Acar, "Bu çalışmalar 2021 yılında meyvesini verdi. 'Vezir' ismiyle ülkemizin ilk yerli endüstriyel kenevir çeşidinin tescilini gerçekleştirdik. Vezir tohumluk çeşidi, üreticilerimizin hizmetine sunulmakta." diye konuştu.

Acar, kenevirin kullanım alanlarından birinin de enerji amaçlı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda kenevir sapından ilk başta pelet ve briket yakıt üretildi. Isıl değeri 4 bin kalorinin üzerinde. Son derece iyi ısıl değeri olduğunu tespit ettik. Kül olsun, baca gazı emisyonları olsun, bu bakımlardan da son derece iyi biyokütle ham maddesi olduğunu belirledik. Sonrasında farklı enerji kullanım şekillerine bakmak için biyodizel konusunda da çalışmaya karar verdik. Kenevirden biyodizel de elde ettik."

"Biyodizel sektöründe alternatif iyi bir ham madde olacağını düşünüyoruz"

Biyodizelin motorin yerine ya da motorinle harmanlanarak kullanılan bir ürün olduğunu anlatan Acar, "Ülkemizde de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarına göre motorine binde 5 oranında harmanlama zorunluluğu olan bir ürün. Kenevir tohumlarında yüzde 30'un üzerinde yağ olduğu için zaten yağlı tohum olarak da kullanılıyor. Bu yağdan biyodizel elde ettik ve gördük ki kenevirin biyodizeli, standartlara uygunluk anlamında herhangi bir sıkıntısı olmayan son derece iyi bir biyodizel alternatifi." diye konuştu.

Kenevir yağı fiyatının oldukça yüksek olduğunu dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla şu anda ticari anlamda kullanılması çok mümkün olmayabilir ancak gelecekte üretiminin artmasıyla kenevir fiyatları ya da kenevir yağı fiyatlarının ulaşılabilir veya makul seviyelere gelmesiyle rahatlıkla biyodizel ham maddesi olarak kullanılabilecek bir ürün olduğunu test ettik. Böylece kenevirin binlerce kullanım alanına bir yenisini daha ilave etmiş olacağız. Kenevir; tekstil, gıda, kimya gibi birçok farklı sektörde kullanılıyor. İnşallah ulaşılabilir hale gelmesiyle biyodizel sektöründe de alternatif iyi bir ham madde olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Mustafa Acar, Karadeniz, Teknoloji, Ekonomi, Kenevir, Enerji, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kenevirden Biyodizel Üretildi - Son Dakika

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