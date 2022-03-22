Kent Konseyi esnafın duygularına tercüman oldu - Son Dakika

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, küçük sanayi sitelerinde işyeri ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mağdur olan esnaf ile ilgili açıklama yaptı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, " Türkiye'mizin sanayisinde lokomotif rolü üstlenen Bursa'mızın her geçen gün daha da büyümesi bizleri çok mutlu etmektedir. Ancak sanayimize en büyük desteği veren kurumlar olan KOBİ'ler ve küçük esnaflarımızın son zamanlarda kiralık veya işlerini yapabilecekleri uygun işyerleri bulamadıkları konusunda serzenişleri olmaktadır. Bizlere ulaşan şikayetler arasında 'arz ve talep doğrultusundaki eksikler otomatik olarak kira fiyatlarını etkilemektedir' denilmektedir. Çataltepe'deki inşaatların daha hızlı ilerlemesi ve yeni küçük sanayi siteleri için alanların açılarak ihtiyaçları karşılaması konusunda beklenti oluşmuştur. Bizlerden ise ilgili kurumlarla görüşmemiz talep edilmiştir. Söz konusu kurumlarla görüşüp, neler yapılabileceğinin takipçi olacağız" diye konuştu. - BURSA