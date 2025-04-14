Kentsel Dönüşüm İçin Mahallelerde Bilinçlendirme Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kentsel Dönüşüm İçin Mahallelerde Bilinçlendirme Toplantıları Devam Ediyor

Kentsel Dönüşüm İçin Mahallelerde Bilinçlendirme Toplantıları Devam Ediyor

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), 'Mahalle Mahalle Yerinde ve Kentsel Dönüşüm' toplantılarına devam ederek vatandaşları kentsel dönüşüm konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kiremithane Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kentsel dönüşümün gerekliliği ve aciliyeti vurgulandı.

14.04.2025 13:12  Güncelleme: 13:17
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), mahalle mahalle gezerek yerinde ve kentsel dönüşümün önemini anlatmaya, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

'Mahalle Mahalle Yerinde ve Kentsel Dönüşüm' toplantılarının bu haftaki durağı Kiremithane Mahallesi oldu. Programa katılan DAİMFED 1. Başkan Vekili Faruk Bozkurt, yerinde ve kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, kentsel dönüşümün bir an önce çözüme kavuşması gerektiğine vurgu yaptı.

DAİMFED'in düzenlediği 'Mahalle Mahalle Yerinde ve Kentsel Dönüşüm' toplantısında, kentin dinamikleri hazır bulundu. Programa DAİMFED 1. Başkan Vekili Faruk Bozkurt, DAİMFED Akademik Çalışma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, DAİMFED Yerinde ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanı Melih Selçuk Ataş, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Güney Çabuk, Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ceylan, DAİMFED Yıkım ve Hafriyatçılar Komisyon Başkanı Seyfettin Can ve Kiremithane Mahalle Muhtarı Furkan Akgümüş katıldı.

Kiremithane Mahallesi'nde Yerinde ve Kentsel Dönüşümün önemini bir kez daha dile getiren DAİMFED 1. Başkan Vekili Faruk Bozkurt, "6 Şubat 2023 yılında yaşanan büyük depremler gerçekten de bize asla unutamayacağımız anlar yaşattı. Bizler de DAİMFED olarak bu acıların tekrarlanmaması adına Yerinde ve Kentsel Dönüşüm olarak taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymuş durumdayız. Bu yüzden vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istiyoruz" dedi.

Programda Adana ve çevresindeki mahallelerin artık yenilenmesi gerektiğini söyleyen DAİMFED 1. Genel Başkan Vekili Faruk Bozkurt, "Adana ve çevresinde artık mahallelerimizin acilen yenilenmesi gerekiyor. Bunu yaparken vatandaşın da yardımcı olması artık kaçınılmazdır. Kiremithane Mahallesi'ne baktığımızda 2.4 yoğunluk almış ve burada çok güzel Yerinde ya da Kentsel Dönüşüm yapılabilir. Konu aslında hepimiz için çok önemli" ifadesini kullandı.

Beycioğlu ise burada yaptığı konuşmada, "Adana'daki konut stoğuna baktığımızda yüzde ellisinin kanserli olduğunu görüyoruz. Yani kanserli hasta gibi çaresiz durumda binalarımız var. Bodrum katlarında ciddi anlamda korozyonlar var ve taşıyıcı sistemlerinde önemli mühendislik hataları görülüyor. Yerinde ve Kentsel Dönüşüm Adana için kaçınılmaz bir fırsat. Eğer bu fırsatı kaçırmazsak inanın ki mutlu bir yaşama kavuşuruz" diye konuştu.

Mahalle Mahalle Yerinde ve Kentsel Dönüşüm' programında önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, "İnsanlar arabası bozulduğunda hemen onu satıp yenilemek istiyor. Ama hayatın en önemli unsuru barınmadır. Söz konusu konutlarla ilgili sorun ortaya çıkınca kulak arkası ediliyor. Bu konutlara canımızı teslim ediyoruz. Hayatta canımızdan kıymetli ne olabilir ki. Ben bunu anlayamıyorum" diyerek konunun ne kadar ciddi olduğunu anlattı.

Kiremithane Mahallesi'ndeki toplantıda konuşan DAİMFED Yerinde ve Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanı Melih Selçuk Ataş, "Depremden sonra gelen yetkililer sizlerin evine gelerek o anda evinizin hasar alıp almadığına bakıyor. Ama daha sonra bir şey olmayacak demiyorlar. Akdeniz Bölgesi'nde olduğumuz için nemli bölgede yaşıyoruz. Yıllar sonra konutun demirleri korozyona uğruyor ve demirler şişme yapıyor. Kiremithane Mahallesi'ne güzel bir yoğunluk verilmiş ve bu fırsatı kaçırmamaları gerekiyor" dedi.

Kiremithane Mahalle Muhtarı Furkan Akgümüş, konuşmasına DAİMFED yetkililerine teşekkür ederek başladı. Akgümüş, "Eğer bizler huzurlu bir şekilde ve sosyal donatıların olduğu bir mahallede yaşamak istiyorsak, bu bizim elimizde. Yerinde ve Kentsel Dönüşümünün önemini kapı kapı gezerek hepimizin anlatması gerekiyor. Eğer dönüşüm gerçekleşirse, başta gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulmuş olacak. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte rahat bir nefes alacaklar" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kentsel Dönüşüm İçin Mahallelerde Bilinçlendirme Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika

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