Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 400 Vatandaşı İstihdam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 400 Vatandaşı İstihdam Etti

Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 400 Vatandaşı İstihdam Etti

Kepez Belediyesi, 'Kariyer Günleri' kapsamında iş arayan 400 vatandaşı, Çelebi ile bir araya getirerek 105 kişiyi istihdam etti. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vasıflı ve vasıfsız işçiler ile çeşitli ehliyet kategorilerine sahip şoförler için mülakatlar yapıldı.

18.02.2025 12:18  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, 'Kariyer Günleri' kapsamında iş arayan 400 vatandaşı, Avrupa'nın önde gelen yer hizmetleri şirketlerinden ve Türkiye'nin sektör liderlerinden Çelebi ile buluşturdu.

Vatandaşların istihdam imkanlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Kepez Belediyesi, 'Kariyer Günleri' kapsamında iş arayanları sektörün öncü firmalarıyla bir araya getirmeye devam ediyor. Kepez Belediyesi, iş arayanları Avrupa'nın ve Türkiye'nin sektör liderlerinden Çelebi ile buluşturdu. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplu mülakata, Kepez İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'ne başvuran ve Çelebi'nin belirlediği kriterlere uygun adaylar katıldı. 18-40 yaş aralığında vasıflı ve vasıfsız işçiler ile D, D1, C ve C1 ehliyetine sahip şoför pozisyonları için gerçekleştirilen mülakatlara büyük ilgi gösterildi. Başvuran 400 aday arasından belirlenen kriterlere uygun olan 105 vatandaş istihdam edilerek iş hayatına kazandırıldı.

Kepez Belediyesi daha önce de iş arayanları alanında güçlü şirketlerle buluşturmuştu.

Kepez Belediyesi'nin istihdama yönelik önemli projelerinden biri olan 'Kariyer Günleri' İş arayanlarla işverenleri doğrudan bir araya getiriyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan, Belediye, Ekonomi, Çelebi, Eğitim, Güncel, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 400 Vatandaşı İstihdam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:41:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Kariyer Günleri ile 400 Vatandaşı İstihdam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.