Kepez\'den çalışan annelere kreş desteği

Ekonomi

Antalya'da, Kepez Belediyesi'nin Erenköy Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin ek binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Başkan Mesut Kocagöz, "Kepez'de bir yandan borçları kapatıyoruz, bir yandan acil işlerimizi yapıyoruz, bir yandan da Kepezliye hak ettiği hizmeti getiriyoruz" dedi.

Kepez Belediyesi, sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftalarda iki semt evi ile kent lokantasının yapımını başlatan Kepez Belediyesi, bu hafta Erenköy Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin ek binasının temelini törenle attı. Temel atma töreninde konuşan Erenköy Mahalle Muhtarı Ömer Akgün, mevcut kreşin yetersiz olduğunu Başkan Mesut Kocagöz'e ilettiklerini belirterek, "Başkanımız söz verdi ve sözünde durdu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 'Altın belediyecilik var, kasalar dolu' denilen Kepez'de karşılaştıkları mali tabloyu aktardı. Kepez'i 1 milyar 226 milyon borçla devraldıklarını belirten Başkan Kocagöz, "Bütçe 2 milyar 700 milyondu. Bütçenin yarısı kadar borç vardı. Göründüğü gibi, duyulduğu gibi değil. Tabii ki hiç bir mazeret başarının yerini tutamaz dedik ve balkonlardan da bilançoları sarkıttırmadık. Biz başaracağız diye Kepez'e geldik. Bugün itibari ile 458 milyon borç ödedik ve 768 milyon borç kaldı. Biz bir taraftan borçlarımızı ödüyoruz. Bir taraftan Kepezli hemşehrilerimizin hak ettikleri hizmetleri yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kepez'de acil yapılması gereken hizmetlerin olduğunu bildiren Başkan Kocagöz, bunlardan en önemlisinin şubat ayında meydana gelen 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve okulların birinci katına kadar suların çıktığı sel baskınları olduğunu söyledi.

"Kepez'i bir daha su basmamalı"

"Kepez bir daha bunu yaşamasın" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Kepezli bir daha bunu yaşamamalı. Kepez'i bir daha su basmamalı. Kepez'de 68 mahalle ve yüzlerce mazgal var. Emin olun mazgalların hepsi tıkalıydı. Acilen mazgal temizleme aracı aldık ve yılbaşına kadar 68 mahallemizde mazgallar tertemiz olacak. Dere yataklarımızda gecekondular vardı. Biz bunlara evlerini yerlerini vermişiz. Onlar da kiraya vermişler ve halan dere yataklarında oturmaya devam ediyorlardı. Hem kendilerini hem çocuklarını hem de diğer insanları tehlikeye atıyorlardı. Hem Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hem de Ay Deresi'nde bu gecekonduları yıktık. Yağan yağmurlarda da test ettik, yapılan iş düzgün" dedi.

"Kepez temiz bir kepez olmalı"

Kepez'de yapılması gereken en önemli ikinci işin temizlik olduğuna dikkat çeken Başkan Kocagöz, "Kepez temiz bir Kepez olmalıdır. Kepez'in temiz olması için ihtiyacımız olan 10 tane çöp aracı istedik. Tasarruf tedbirlerine takılarak, araç talebimize bakanlıktan ret geldi. Elimizdeki kamyonları vardiyalı hale çevirdik. Artık Kepez tertemiz olacak" diye konuştu.

İlçenin acil çözülmesi gereken üçüncü sorununun güvenlik olduğuna değinen Başkan Kocagöz, "Kepez güvenli olmalı. Kepez'in parkları karanlıktı. Yolları karanlıktı. Biz, Kepez de parkları ışıl ışıl yapıyoruz. 52 tane parkımızı, birçok yolumuzu ışıklandırdık. Kepez'in güvenli olmasının bir yolu budur. Diğer yolu ise zabıta ve özel güvenlik personel sayımızı artırdık" dedi.

"Gençler kötü alışkanlıklardan kurtulmalı"

"Kepez'de gençler kötü alışkanlıklardan kurtulmalı" diyerek, Kepez'in dördüncü sorununu da dile getiren Başkan Kocagöz, "Kepez'de gençler kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulur? Kepez'i spor şehri yapmalıyız. Kepez'i kültür şehri yapmalıyız. Kepez'i sanat şehri yapmalıyız. İşte biz bu yolda azimle yürüyoruz" diyerek, Avrupa Kros Şampiyonası'nın Kepez'de yapıldığını hatırlattı.

"Kepez için büyük gurur"

Başkan Kocagöz, "Bu Kepez için çok büyük bir gururdur. Avrupa Kros Şampiyonası, Türkiye'de ilk defa Antalya ve Kepez'de yapıldı. İşte Kepez'de spor şehri olmanın yolu" dedi. Antalya Kepezspor'un U18 Basketbol Liginde birinci olduğunu bildirerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Biz gençlerimize önem veriyoruz. Sanat için kültür için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve bunları yapmaya devam edeceğiz. Geçmişte de Kepez'de çok güzel hizmetler yapıldı. Ben bunun için çok teşekkür ediyorum. Biz geçmişte güzel yapılanları alkışlarız, daha iyisini yapmak içinde gayret ederiz" diye konuştu.

Erenköy Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin kapasitesinin artırılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kocagöz, "Ek bina hizmetimiz ile 90 çocuğumuz daha kreşimizden faydalanacak. Kreşimizin kapasitesini toplam 180 kişiye çıkıyoruz" dedi.

"Çalışıyoruz, çalışacağız"

Kepez'de her hafta bir temel atma töreni yapacakları sözünü hatırlatan Başkan Kocagöz, "Şükürler olsun bu sözümüzü tutuyoruz. Kepez'in yatırım programına 38 proje almıştık. 3 hayırseverimiz ile bu sayı 41'e çıktı. Temel atmalarımız hazır, önümüzdeki günlerde 4 açılış gerçekleştireceğiz. Kepez'de bir yandan borçları kapatıyoruz, bir yandan acil işlerimizi yapıyor, bir yandan da Kepezliye hak ettiği hizmeti getiriyoruz. Çalışıyoruz, çalışacağız, çok çalışacağız" diye konuştu.

Erenköy Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin ek bina yapımını üstlenen hayırsever Doğanyiğit ailesine de teşekkür eden Başkan Kocagöz, "Biz Kepez'de çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz, emeklilerimiz için daha güzel bir Kepez için hiç kimsenin aç yatağa girmeyeceği bir Kepez için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA