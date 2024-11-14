Kepez'e 38 projenin ikincisinin de temeli atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kepez'e 38 projenin ikincisinin de temeli atıldı

Kepez\'e 38 projenin ikincisinin de temeli atıldı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün, hayırsever desteğiyle yapacaklarını açıkladığı 38 projenin ikincisi olan Habibler Mahallesi Semt Evi'nin inşası başladı.

14.11.2024 14:37  Güncelleme: 14:41
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün, hayırsever desteğiyle yapacaklarını açıkladığı 38 projenin ikincisi olan Habibler Mahallesi Semt Evi'nin inşası başladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçeye ikinci semt evini de kazandırıyor. Geçtiğimiz hafta Teoamanpaşa Mahallesi Semt Evi'nin yapımı başlamıştı. Bu hafta da ise Habibler Mahallesi'nde temel atma sevinci yaşandı.

Taziye yeri ve kapalı sosyal etkinlik alanı ihtiyacını karşılayacak olan Habibler Mahallesi Semt Evi'nin temeli, törenle atıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Habibler Mahalle Muhtarı Bekir Kınay, semt evi talebini yerine getirmesinden dolayı Başkan Mesut Kocagöz'e ve hayırsever Süleyman Unat'a teşekkür etti.

Hayırsever iş insanı Süleyman Unat da, Kepez Belediyesinin desteği ile semt evini ilçeye kazandıracak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Ne duvarlar, ne demir parmaklıklar halkımızı bizden ayıramaz"

Başkan Mesut Kocagöz, konuşmasında Kepez'e hizmet için zamanla yarıştıklarının altını çizdi. Bir hafta içerisinde 20'den fazla hizmet ürettiklerini hatırlatan Başkan Kocagöz, "Seçimi kazandıktan sonra iki ay Kepez'den ayrı kaldım. Şunu çok iyi biliyoruz. Ne duvarlar, ne demir parmaklıklar halkımızı bizden ayıramaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, tasarruf tedbirleri koysunlar, yapılacak işleri engellesinler biz bunları aşarız. Bazen kendinizi bir yumrukla dünyayı yıkacak kadar güçlü hissedersiniz. Bazen de kendinizi serçe kadar güçsüz hissedersiniz. İşte bizi güçlü yapan halkımızdır. Halkımızın sevgisi, bizlere olan inancıyla eserler üretiyoruz" ifadesini kullandı.

Habibler'e 235 kişi kapasiteli semt evi

Bu yılın yatırım programına aldıkları 38 projenin ikincisinin de temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Kocagöz, Habibler Mahallesi Semt Evi ile ilgili şu bilgiyi verdi: "610 metrekare kullanım alanı olan tesiste, biri 180 kişi kapasiteli 270 m2 büyüklüğünde diğeri 55 kişi kapasiteli 82 m2 büyüklüğünde iki salon, lavabo, mescidi ve mutfak bulunuyor."

Kocagöz, semt evini inşa edecek olan hayırsever iş insanı Süleyman Unat Bey'e ve ailesine teşekkür etti.

"Aklımızda kirli işler değil, halkımıza hizmet var"

Muhtarlarla, Kepez'i yönettiklerine işaret eden Kocagöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: " İşbirliğine, ortak akla her zaman hazır bir belediyeyiz. Aklımızın arkasında kirli işler yok. Bizim tek derdimiz var; o da insanlarımıza hizmet edebilmektir.

Japonların; 'Bir işi en iyi bilen o işi yapandır' diye bir atasözü var. Mahallede yaşayan insanlarımızın derdini en iyi muhtarlarımız bilir. O nedenle muhtarlarımıza vatandaşlarımızın taleplerini soruyoruz.

Habibler Mahalle Muhtarımız Bekir Kınay da bölgesine bir semt evi yapılmasını istedi. Acı gününde, mutlu gününde insanların gelebileceği, yediden yetmişe herkesin faydalanabileceği kapalı bir alan talebinde bulundu. Hayırseverimiz bizi kırmadı. Belediyemiz ve hayırseverimiz iş birliğiyle semt evini mahallemize kazandırıyoruz. Tesisin açılışını da bir aksilik olmasa 28 Aralık'ta yapacağız."

"352 milyon TL borç ödedik"

Başkan Mesut Kocagöz, kısa sürede 352 milyon TL borç ödediklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "1 milyar 256 milyon TL olan borcu, 874 milyona düşürdük. 38 tane temel atacağız. Üç tane açılış yapacağız. Açılış yapacağımız eserler hazır. Kepez'de her hafta bir temel atma ve açılış var. Kepez halkıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bana, partime, ekibime güvendiler ve seçimi kazandırdılar. Emin olsunlar, başlarını öne eğdirmeyeceğim. Yaşadığım hukuki süreçte Kepezlilerin hassasiyetini gördüm. Yediden yetmişe bütün insanlarımız o süreçte bana sahip çıktı. Bu insanlar için ne yapılmaz ki! İnsan, bu insanlar için canını verir canını. Halkımıza layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hizmete, siyaset üstü, Genel Başkanımız Özgür Özel'in dediği gibi Türkiye ittifakı olarak bakıyoruz. Bu memleketi iyi insanların yönetme zamanı geldi."

28 Aralık'ta tamamlanacak

Konuşmaların tamamlanmasından sonra protokol üyeleri, edilen duanın ardından butona basarak, Habibler Mahallesi Semt Evi binasının temeline ilk harcı döktü.

İçerisinde 235 kişi kapasiteli çok amaçlı salonun bulunduğu sosyal tesis, Muammer Aksoy Caddesi 5631 Sokak'ta bulunan belediye hizmet alanına inşa ediliyor.

Habibler Mahallesi Semt Evi, alınan meclis kararı ve imzalanan protokol kapsamında belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapılıyor.

Yaklaşık maliyeti 8 milyon 640 bin TL olan binanın yapımını hayırsever iş insanı Süleyman Unat üsteleniyor.

Tek katlı, betonarme mimariyle inşa edilecek olan Habibler Mahallesi Semt Evi'nin 610 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Yapıda biri 180 kişi kapasiteli 270 m2 büyüklüğünde diğeri 55 kişi kapasiteli 82 m2 büyüklüğünde iki salon ile mescit, mutfak ve lavabo yer alıyor.

Tesisin yapımının 28 Aralık'ta tamamlanması planlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mesut Kocagöz, Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kepez'e 38 projenin ikincisinin de temeli atıldı - Son Dakika

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