KEPSAŞ'ın elektrik satış hacmi 2026 Eylül sonunda 5,8 milyar kWh'ye ulaştı - Son Dakika
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KEPSAŞ'ın elektrik satış hacmi 2026 Eylül sonunda 5,8 milyar kWh'ye ulaştı

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KEPSAŞ\'ın elektrik satış hacmi 2026 Eylül sonunda 5,8 milyar kWh\'ye ulaştı
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KEPSAŞ İdari ve Mali İşler Direktörü Özgür Üstün, şirketin 2026 Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 5,8 milyar kWh elektrik satışı yaptığını söyledi. Satışın yüzde 25'i Kayseri'deki serbest olmayanlara, yüzde 75'i Türkiye genelindeki yüksek tüketimli serbest tüketicilere yöneldi.

Kayseri Elektrik Perakende Satış AŞ (KEPSAŞ) İdari ve Mali İşler Direktörü Özgür Üstün, şirketin eylül ayı sonu itibariyle 5.8 milyar kWh elektrik enerjisi satışı gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Şirketimiz, özel hukuk tüzel kişisi olarak faaliyetlerini yürütürken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18'inci maddesinde düzenlenen basiretli tacir ilkesi doğrultusunda hareket etmekte; kamu ve özel sektör pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini gözeterek finansal kaynaklarını güvenlik, likidite ve getiri dengesi içerisinde yönetmektedir" dedi.

KEPSAŞ İdari ve Mali İşler Direktörü Özgür Üstün, şirketin eylül ayı sonu itibariyle 5.8 milyar kWh elektrik enerjisi satışı gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Şirketimiz, 17.04.2014 tarihinde verilen tedarik lisansı kapsamında elektrik enerjisi faaliyetlerini yürütmekte olup, lisansında belirtilen görev bölgesinde son kaynak tedariki yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bununla birlikte, lisansından doğan yetkileri çerçevesinde herhangi bir bölgesel sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye genelindeki serbest tüketicilerle elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, 2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5,8 milyar kWh elektrik enerjisi satışı gerçekleştirmiş olup, söz konusu satış hacminin yalnızca yüzde 25'i Kayseri bölgesindeki serbest olmayan tüketicilere, kalan yüzde 75'i ise Türkiye genelinde faaliyet gösteren yüksek tüketim hacmine sahip serbest tüketicilere yöneliktir. Türkiye elektrik piyasasında 21 görevli tedarik şirketinin yanı sıra 432 tedarik şirketinin bulunması sebebi ile şirketimizin diğer tedarik şirketleriyle rekabet edebilmek için güçlü bir finansal yapıya sahip olması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Üstün, "Bu doğrultuda, tahsilat ve ödeme dönemleri arasında oluşan geçici nakit kaynaklarının, şirketimizin ödeme takvimi, likidite ihtiyacı ve finansal yükümlülükleri gözetilerek yalnızca kısa süreli ve geçici olarak finansal araçlarda değerlendirilmesi, basiretli tacir ilkesi çerçevesinde yürütülen olağan nakit yönetimi faaliyetlerinin bir parçasıdır. Söz konusu işlemler, uzun vadeli veya sürekli bir yatırım amacı taşımamakta; yalnızca tahsilat ile ödeme tarihleri arasındaki sınırlı zaman diliminde, nakdin değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, özel hukuk tüzel kişisi olarak faaliyetlerini yürütürken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18'inci maddesinde düzenlenen basiretli tacir ilkesi doğrultusunda hareket etmekte; kamu ve özel sektör pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini gözeterek finansal kaynaklarını güvenlik, likidite ve getiri dengesi içerisinde yönetmektedir. Sonuç olarak, şirketimizin finansal kaynaklarını etkin biçimde değerlendirmesi; serbest piyasa şartlarında rekabet gücünün korunması, işletme sermayesinin verimli kullanılması, finansal sürdürülebilirliğin sağlanması ve tüm pay sahiplerinin menfaatlerinin gözetilmesi amacıyla yürütülen, basiretli tacir ilkesi ve mevzuata uygunluk anlayışını esas alan bir finansal yönetim yaklaşımıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiTürkiyeKayseriFinansEylülSon Dakika

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