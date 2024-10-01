Kerevitaş 2024'te Cirosunu Artırdı

Ekonomi

Kerevitaş'ın 2024'ün ilk yarısındaki cirosu 10,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kerevitaş, 2024'ün ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bu dönemdeki cirosu 10,8 milyar lira olarak gerçekleşirken brüt karı 132,5 milyon lira artarak 2,3 milyar lira oldu. Kerevitaş, bu dönemde gerçekleşen 1 milyar liralık ihracat rakamıyla güçlü pozisyonunu koruyarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

SuperFresh, ilk 6 ayda yüzde 41 ciro payıyla sektördeki liderliğini korudu. Ülker Bizim Yağ yüzde 34,8'lik, Ülker Teremyağ ise yüzde 55,5'lik ciro payıyla lider konumunu güçlendirdi.

Pazarın potansiyeli ve değişen tüketim alışkanlıklarına yönelik AR-GE ve yenilik yatırımlarını önceliklendiren Kerevitaş, bu dönemde yeni ürün tanıtımlarıyla da pazardaki yerini güçlendirdi. Bizim Yağ, 2024'te yenilik stratejisi doğrultusunda ilk yarı yılda liderliğini güçlendirecek 3 tanıtım gerçekleştirirken, SuperFresh'in yenilikçi tanıtım, yeniden tanıtım, kanala özel olarak toplam 19 yeni ürünü raflarda yerini aldı.

Kerevitaş'ın, ihracat liderliğinin yanı sıra gıda endüstrisi, catering ve pastacılık sektörüne yönelik üretim yapan yağ markası Marsa ve tüketici margarini Ona ile uzun yıllardır Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında liderliğini sürdürüyor. Kerevitaş, yılın ilk 6 ayında, sektörün en büyük 2'nci fuarı Ibaktech başta olmak üzere Gulfood Dubai, Prodexpo ve West Africa'da yer alırken, portföyüne 15 yeni müşteri de dahil etti.

"Sürdürülebilir gıdanın yarını için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, 2024'ün ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarının sürdürülebilir başarı hedeflerini güçlendirdiğini belirtti.

Kerevitaş olarak güçlü finansal performanslarını bu yıl da sürdürdüklerin, ifade eden Altınkılınç, şunları kaydetti:

"Yurt içinde en çok haneye ulaşan güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi korurken, yurt dışında da 6 kıtada 60'ı aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken, tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yüksek kaliteli ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Operasyonlarımızın her aşamasında verimliliği gözetirken değer zincirimizi uçtan uca kapsayan bir anlayışla, geniş ekosistemde dönüştürücü bir rol üstlendiğimizin bilinciyle çalışıyoruz. Sorumlu üretim anlayışımızla gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamayı en büyük önceliğimiz olarak görüyor, sürdürülebilir gıdanın yarını için çalışıyoruz."