Kerevitaş 2025\'te İlk Çeyrekte 6,9 Milyar TL Ciro Elde Etti

Kerevitaş'ın 2025'in ilk üç ayındaki konsolide cirosu 6,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 678 milyon TL'lik ihracat geliri elde eden şirket, dondurulmuş gıdada SuperFresh markasıyla yüzde 38'lik, margarin pazarında yüzde 69'luk pazar payıyla sektör liderliğini sürdürdü.

Her yıl ürünleriyle yaklaşık 19,5 milyon haneye ulaşan Kerevitaş, 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, Kerevitaş'ın bu yılın ilk çeyreğindeki cirosu 6,9 milyar TL oldu. Yüzde 37'lik artışla brüt karını 1,8 milyar TL'ye yükselten şirket, 2025'in ilk üç aylık döneminde 921 milyon TL brüt kar elde etti. Brüt kar marjını ise önceki yılın aynı dönemine göre 7,7 puanlık artışla yüzde 13,3 seviyesine çıkardı. Kerevitaş'ın ihracat geliri ise 2025 yılının ilk üç ayında 678 milyon TL olarak gerçekleşti.

Dondurulmuş gıdanın öncü markası SuperFresh, büyüyen pazardaki yüzde 38'lik payıyla liderliğini devam ettirdi. Kerevitaş'ın margarin sektöründeki yüzde 69'luk ciro pazar payıyla olan liderliğini, Bizim Yağ ve Terem markalarındaki kazançları güçlendirdi. Margarin pazarının en sadık tüketiciye sahip markası Bizim Yağ, paketli margarin pazarında ciro payını yüzde 35 olarak korudu. Terem markasının kase margarin pazarındaki ciro payı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık artışla yüzde 59,2'ye yükseldi.

"Dolapta ne var iletişimi ile SuperFresh'te tüm zamanların satış rekoru kırıldı"

SuperFresh, 2025 yılına başarılı iletişim kampanyası 'Dolapta Ne Var' kampanyası ile tüm zamanların en yüksek satışına ulaştı. Kampanya döneminde yüzde 40'lık tonaj büyümesi ile 3 puanlık penetrasyon artışı sağlandı. İlk üç ayda, 16 ürün lansman ve relansmanı gerçekleştiren SuperFresh'in yeni ürünlerin ciro içindeki payı yüzde 18 oldu.

Başarılı iletişim faaliyetleri 3 ayda 6 ödül getirdi

Superfresh'in tarımda kadınlara fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesi, Terem markasının yenilikçi kampanyası ve Bizim Yağ'ın Türkiye'nin ilk ve tek hamur işi kanalı olan "Hamur Bizim İşimiz" kanalı Kerevitaş'a sektörde prestijli 6 ödül kazandırdı.

2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal performansı değerlendiren Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, "Pazar lideri markalarımız ve toplam 16 kategoride yaklaşık 1500 ürünle güçlü portföyümüzle öncü bir gıda şirketi olarak, etki ettiğimiz geniş ekosistemde sektörün dönüşümüne yön veriyoruz. 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin sonuçlarımız; inovasyona dayalı ürün stratejimiz, lider markalarımız ve verimlilik odaklı üretim gücümüzün oluşturduğu değeri bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Tüketicilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak büyümemizi sürdürülebilir kılmaya ve küresel rekabet gücümüze ivme kazandırmaya odaklanıyoruz. Gıda sektörüne yön veren lider bir şirket olarak hem Türkiye'de hem uluslararası pazarlarda ülkemize ve sektörümüze katma değer sağlayacak kalıcı başarılar için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL