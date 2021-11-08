Kerevitaş'tan ihracat hamlesi

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, yurt içinde yakaladığı büyüme ivmesini dış pazarlarda da sürdürerek, yılın ilk dokuz ayında ihracatını yüzde 81 oranında artırdı.

Türkiye'de taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, Ar-Ge ve inovasyona dayalı iş modeliyle ürün yelpazesini tüketici beklentileri doğrultusunda sürekli genişletirken, bu başarısını dış pazarlarda da sürdürerek ihracatını 2021'in ilk dokuz ayında yüzde 81 oranında artırdı. Şirket, konsolide cirosunu yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 3,15 milyar TL'ye yükseltti. Firmanın Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde ciro yüzde 23,5 artışla 820 milyon TL olurken, Yağ İş Birimi'nde ise ciro yüzde 57,7 artışla 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Firmanın dondurulmuş gıda ve konserve sektöründe lider markası SuperFresh, pazara sunduğu yeni ürünlerle liderliğini güçlendirdi. İlk dokuz aylık dönemde pizza tost, sandviç ekmeği, ince kesim patatesler, 4 peynirli taş fırın pizza ve smiles patates başta olmak üzere toplam 17 yeni ürünü tüketicilerle buluşturdu. Yine firma çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye margarin sektörünün açık ara lider firması olan Besler de, Bizim Yağ ve Teremyağ gibi yüksek bilinirliğine sahip markalarıyla yılın ilk dokuz ayında yüzde 64 ciro payıyla pazardaki gücünü sürdürdü.

"Güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi sürdüreceğiz"

Yılın ilk dokuz ayında liderliklerini güçlü bir konuma taşıdıklarını belirten Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin şunları söyledi:

"Kerevitaş'ta hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürülebilir büyümemiz devam etti. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırarak ürün portföyümüzü tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştiriyoruz. 2021 yılının ilk dokuz ayında dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarındaki lider konumumuzu güçlendirerek, güçlü markalarla tüketicilerimize yenilikçi lezzetleri sunmaya devam ettik. Yılın son çeyreğine girerken güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi sürdüreceğiz." - İSTANBUL