Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği) ithalatına yönelik yürütülen dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, söz konusu ürünün ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karar duyuruldu.

Soruşturma sonucunda, bu ürüne yönelik önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, Çin, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli kesik elyaf ipliği ithalatına yönelik yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin devam etmesi kararlaştırıldı.

Tebliğe göre, kesik elyaf ipliği ithalatında dampinge karşı önlem, firmalara göre değişmekle birlikte Çin menşeli ürünler için kilogram başına 0,49 dolar ile 0,80 dolar, Hindistan menşeli ürünlerde 0,29 dolar ile 0,39 dolar olarak uygulanacak.

Endonezya menşeli ürünlere yönelik dampinge karşı önlem de firmalara göre değişmekle birlikte kilogram başına 0,23 dolar ila 0,40 dolar olarak belirlenirken, bazı firmalar için de CIF kıymetinin yüzde 3,62'si ile yüzde 5,03'ü olacak.

Dampinge karşı önlem, Malezya menşeli ürünlerde CIF bedelinin yüzde 11,26'sı ile yüzde 18,32'si, Pakistan menşelilerde yüzde 6,62'si ile yüzde 12,18'i, Tayland menşelilerde yüzde 7,79'u ile yüzde 20,24'ü, Vietnam menşelilerde yüzde 19,48'i ile yüzde 26,25'i arasında olacak şekilde belirlendi.