Kestaneye yüzde 70 zam

Ekonomi

Kestane bu yıl vatandaşın cebini yakıyor. Zam furyasından nasibini alan kestanenin fiyatı altınla yarışıyor.

KESTANENİN TADI KAÇTI

Kestaneye geçtiğimiz yıla oranla yüzde 70 zam geldi. Pazarlarda ve sokaklarda yerini alan kestane satıcıları, artan maliyetler nedeniyle fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtti. Kestanenin 250 gramı 250 lira, 500 gramı 500 lira, 750 gramı 750 lira ve 1 kilosu ise 1000 liradan satılıyor. Kışın vazgeçilmezi kestanenin yanına yaklaşamayan vatandaşlar ise bu durumdan şikayetçi.

KESTANENİN FAYDALARI NELERDİR?

Sindirim sistemi dostu: Lif açısından zengin olan kestane, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık sorununu önler.

Bağışıklık güçlendirici: İçeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar, vücudu hastalıklara karşı korur.

Enerji kaynağı: Yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde yorgunluğu giderir, enerji verir.

Kemik sağlığını destekler: Kalsiyum ve fosfor açısından zengin olan kestane, kemikleri güçlendirir ve kemik erimesini engeller.

Kalp sağlığına iyi gelir: Potasyum sayesinde kan basıncını dengeler, lif içeriği kötü kolesterolü düşürür.

Hücreleri korur: Antioksidanlar hücreleri serbest radikallerin zararından korur, yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Kan şekerini dengeler: Lif sayesinde kan şekeri seviyesinin hızla yükselmesini engeller, insülin direncini azaltır.